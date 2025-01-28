https://ria.ru/20250128/khinshteyn-1996011820.html

Хинштейн заявил о разбирательстве по тратам при выкупе музея в Курске

Хинштейн заявил о разбирательстве по тратам при выкупе музея в Курске - РИА Новости, 28.01.2025

Хинштейн заявил о разбирательстве по тратам при выкупе музея в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о необходимости детально разобраться с ситуацией расходования почти... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:40:00+03:00

2025-01-28T22:40:00+03:00

2025-01-28T22:40:00+03:00

россия

александр хинштейн

курская область

курск

происшествия

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КУРСК, 28 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о необходимости детально разобраться с ситуацией расходования почти полумиллиарда федеральных средств при выкупе здания для областного краеведческого музея и планировании в нем работ. Хинштейн сообщил во вторник о приезде в Курскую область комиссии для оценки объектов культурного наследия в историческом центре и соблюдения охранного законодательства на территории бывшей крепости. "Вместе с директором департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Романом Рыбало, экспертами Минкультуры и ответственным секретарем партийного проекта ЕР "Историческая память" Игорем Егоровым обошли и осмотрели территорию исторической крепости - сердца Курска, откуда, собственно, и начинался город", - написал врио губернатора. Он добавил, что целью выезда стала не только оценка состояния ОКН и исполнение законодательства в сфере их охраны, но и обсуждение возможности восстановление ряда заброшенных памятников силами федерального бюджета. Хинштейн сообщил, что на территории Древней крепости расположено самое старое здание Курска - Сторожевая башня XVIII века, являющаяся памятником федерального значения. "К сожалению, башня находится в аварийном состоянии и разрушается на глазах", - добавил он. Уточняется, что обсуждалась возможность включения объекта в партпроект "Историческая память", чтобы уже в текущем году начать делать проект будущей реставрации. "Еще один значимый и одновременно с тем проблемный проект – здание мужской классической гимназии, где предполагалось разместить экспозицию областного краеведческого музея. Уже рассказывал о том, что на работы было потрачено почти полмиллиарда федеральных средств (не считая региональных денег)! Тем не менее в здании до сих пор не закрыт тепловой контур, а в помещении гуляет ветер. С ситуацией расходования средств, выкупа здания у "КЭАЗ" и планирования работ, на которые в ближайшие годы, кстати, в бюджете не заложено ни копейки(!), будем разбираться детально", - отметил Хинштейн. Ранее во вторник врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области Ирина Мусьял написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили в правительстве региона.

https://ria.ru/20250128/kursk-1995857166.html

https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html

https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html

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россия, александр хинштейн, курская область, курск, происшествия