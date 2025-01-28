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Тезки панды Катюши смогут бесплатно посетить Московский зоопарк
Тезки панды Катюши смогут бесплатно посетить Московский зоопарк - РИА Новости, 28.01.2025
Тезки панды Катюши смогут бесплатно посетить Московский зоопарк
Тезки панды Катюши и гости в костюмах панд смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 1 и 2 февраля в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве",... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:13:00+03:00
2025-01-28T14:13:00+03:00
2025-01-28T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тезки панды Катюши и гости в костюмах панд смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 1 и 2 февраля в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", сообщается в Telegram-канале столичного департамента культуры. "Тезки Катюши и посетители в костюмах панд смогут бесплатно попасть в Московский зоопарк. Акция проводится 1 и 2 февраля в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Екатерины для бесплатного прохода должны показать паспорт или свидетельство о рождении, а на посетителе в костюме панды должно быть не менее трех тематических элементов одежды - верхняя одежда, брюки или юбка, обувь или аксессуар. Также под условие акционного прохода попадают кигуруми или ростовые костюмы панды. "Иные элементы или костюмы, не подходящие под условия акции, не являются основанием для предоставления бесплатного прохода", - уточняется в сообщении. -0-
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московский зоопарк, общество, москва
Московский зоопарк, Общество, Москва
Тезки панды Катюши смогут бесплатно посетить Московский зоопарк
Тезки панды Катюши смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 1 и 2 февраля