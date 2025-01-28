https://ria.ru/20250128/karlson-1995819285.html

Сын Такера Карлсона станет членом команды вице-президента США

Сын Такера Карлсона станет членом команды вице-президента США - РИА Новости, 28.01.2025

Сын Такера Карлсона станет членом команды вице-президента США

Сын известного американского консервативного телеведущего Такера Карлсона присоединится к команде вице-президента США Джей Ди Вэнса в качестве заместителя... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:00:00+03:00

2025-01-28T06:00:00+03:00

2025-01-28T06:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сын известного американского консервативного телеведущего Такера Карлсона присоединится к команде вице-президента США Джей Ди Вэнса в качестве заместителя пресс-секретаря, сообщает телеканал ABC. "Младший Карлсон займет должность заместителя пресс-секретаря Вэнса", - сообщает телеканал. Бакли Карлсону 28 лет. Он начал строить карьеру на Капитолийском холме в 2019 году, в то время он работал в аппарате республиканского депутата Джима Бэнкса в качестве штатного ассистента, а в 2021 году был назначен на должность директора по коммуникациям. В январе 2025 года Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа. После чего Вэнс пригласил нескольких бывших коллег присоединиться к его команде, назначив их на высокопоставленные должности. Такер Карлсон, один из самых известных американских телеведущих, активно поддерживал Дональда Трампа во время избирательной кампании. За несколько дней до выборов Трамп в качестве специального гостя выступил на мероприятии, организованном Карлсоном в ключевом штате Аризона.

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Дарья Буймова

в мире, сша, аризона, такер карлсон, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс