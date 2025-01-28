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Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины - РИА Новости, 28.01.2025
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10:09 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kanada-1995838913.html
Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины
Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины - РИА Новости, 28.01.2025
Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины
Канада обсудит с партнерами в ЕС и Великобритании ответные меры в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары, заявила... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:09:00+03:00
2025-01-28T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Канада обсудит с партнерами в ЕС и Великобритании ответные меры в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Ранее Жоли заявила, что планирует на этой неделе встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, чтобы обсудить вопрос пошлин. "В центре моих бесед с британскими и европейскими коллегами будет вопрос о том, как реагировать на пошлины... Во многих европейских столицах, а также в Великобритании ведется дискуссия о том, как действовать в контексте ответа на пошлины и какими могут быть варианты ответа на них", - цитирует Жоли издание Globe and Mail. Издание подчеркивает, что Жоли также планирует обсудить угрозу введения пошлин с властями Мексики. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% в отношении Канады и Мексики, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995397612.html
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цены на нефть, сша, канада, великобритания, мелани жоли, дональд трамп, марко рубио, евросоюз, выборы президента сша — 2024
Цены на нефть, США, Канада, Великобритания, Мелани Жоли, Дональд Трамп, Марко Рубио, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины

Глава МИД Жоли: Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на пошлины США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Канада обсудит с партнерами в ЕС и Великобритании ответные меры в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Ранее Жоли заявила, что планирует на этой неделе встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, чтобы обсудить вопрос пошлин.
Торонто - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США
24 января, 20:03
"В центре моих бесед с британскими и европейскими коллегами будет вопрос о том, как реагировать на пошлины... Во многих европейских столицах, а также в Великобритании ведется дискуссия о том, как действовать в контексте ответа на пошлины и какими могут быть варианты ответа на них", - цитирует Жоли издание Globe and Mail.
Издание подчеркивает, что Жоли также планирует обсудить угрозу введения пошлин с властями Мексики.
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% в отношении Канады и Мексики, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Цены на нефтьСШАКанадаВеликобританияМелани ЖолиДональд ТрампМарко РубиоЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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