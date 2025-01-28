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В России показали предсерийный прототип нового электромобиля - РИА Новости, 28.01.2025
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14:35 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html
В России показали предсерийный прототип нового электромобиля
В России показали предсерийный прототип нового электромобиля - РИА Новости, 28.01.2025
В России показали предсерийный прототип нового электромобиля
АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа разрабатываемого компанией электромобиля "Атом", говорится в Telegram-канале проекта. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:35:00+03:00
2025-01-28T14:35:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа разрабатываемого компанией электромобиля "Атом", говорится в Telegram-канале проекта. "В конце 2024 года у нас появились первые предсерийные прототипы "Атома", и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии", - говорится в сообщении. Образцы собраны командой проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования. "Сейчас предсерийные прототипы "Атома" проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях", - добавили в компании.
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технологии, россия
Технологии, Россия
В России показали предсерийный прототип нового электромобиля

АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа электромобиля "Атом"

© АТОМ/TelegramПредсерийный прототип электрокара "Атом"
Предсерийный прототип электрокара Атом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© АТОМ/Telegram
Предсерийный прототип электрокара "Атом". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа разрабатываемого компанией электромобиля "Атом", говорится в Telegram-канале проекта.
"В конце 2024 года у нас появились первые предсерийные прототипы "Атома", и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии", - говорится в сообщении.
Образцы собраны командой проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.
"Сейчас предсерийные прототипы "Атома" проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях", - добавили в компании.
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