https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html

В России показали предсерийный прототип нового электромобиля

В России показали предсерийный прототип нового электромобиля - РИА Новости, 28.01.2025

В России показали предсерийный прототип нового электромобиля

АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа разрабатываемого компанией электромобиля "Атом", говорится в Telegram-канале проекта. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:35:00+03:00

2025-01-28T14:35:00+03:00

2025-01-28T14:35:00+03:00

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995919002_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3f11ee70cadb2467a2519f8ca2710d5a.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. АО "Кама" представило снимки предсерийного прототипа разрабатываемого компанией электромобиля "Атом", говорится в Telegram-канале проекта. "В конце 2024 года у нас появились первые предсерийные прототипы "Атома", и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии", - говорится в сообщении. Образцы собраны командой проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования. "Сейчас предсерийные прототипы "Атома" проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях", - добавили в компании.

https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия