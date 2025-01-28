Каллас предложила запретить продажу игровых консолей в Россию
Глава евродипломатии Каллас предложила запретить продажу игровых консолей в РФ
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ЕК рассматривает возможность запретить продажу Россию игровых консолей, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас, чьи слова приводит газета Financial Times.
"Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", — сказала она.
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По словам чиновницы, этот вопрос затронут при обсуждении нового пакета санкций, запрет коснется тех юрлиц на территории ЕС, которые перепродают игровые приставки в Россию.
Газета напоминает, что Microsoft, Nintendo и Sony приостановили продажу консолей в Россию еще в марте 2022 года.
Новые ограничительные меры также будут распространяться на химикаты и импорт сжиженного природного газа, добавила Каллас.
Кроме того, как рассказали FT неназванные дипломаты, предложения Еврокомиссии по санкциям включают и поставки российского алюминия, при этом пока неясно, идет ли речь о запрете или о пошлинах.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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