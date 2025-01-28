https://ria.ru/20250128/kallas-1995934451.html

Каллас предложила запретить продажу игровых консолей в Россию

Каллас предложила запретить продажу игровых консолей в Россию - РИА Новости, 28.01.2025

Каллас предложила запретить продажу игровых консолей в Россию

ЕК рассматривает возможность запретить продажу Россию игровых консолей, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас, чьи слова приводит газета Financial Times. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:22:00+03:00

2025-01-28T15:22:00+03:00

2025-01-28T16:39:00+03:00

в мире

евросоюз

еврокомиссия

кайя каллас

россия

технологии

санкции в отношении россии

видеоигры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ЕК рассматривает возможность запретить продажу Россию игровых консолей, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас, чьи слова приводит газета Financial Times. "Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", — сказала она.По словам чиновницы, этот вопрос затронут при обсуждении нового пакета санкций, запрет коснется тех юрлиц на территории ЕС, которые перепродают игровые приставки в Россию. Новые ограничительные меры также будут распространяться на химикаты и импорт сжиженного природного газа, добавила Каллас.Кроме того, как рассказали FT неназванные дипломаты, предложения Еврокомиссии по санкциям включают и поставки российского алюминия, при этом пока неясно, идет ли речь о запрете или о пошлинах.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995702479.html

https://ria.ru/20250125/tusk-1995475822.html

https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991549898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, еврокомиссия, кайя каллас, россия, технологии, санкции в отношении россии, видеоигры