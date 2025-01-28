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"Калашников" заявил о рекордной выручке по экспортным контрактам - РИА Новости, 28.01.2025
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12:00 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kalashnikov-1995860134.html
"Калашников" заявил о рекордной выручке по экспортным контрактам
"Калашников" заявил о рекордной выручке по экспортным контрактам - РИА Новости, 28.01.2025
"Калашников" заявил о рекордной выручке по экспортным контрактам
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого и гражданского стрелкового оружия, превысив показатели последних... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:00:00+03:00
2025-01-28T12:00:00+03:00
безопасность
технологии
калашников (концерн)
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого и гражданского стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого (БСО) и гражданского (ГСО) стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет. Номенклатура, представляющая интерес со стороны иностранных заказчиков, включает в себя более 15 исполнений моделей боевого снайперского и автоматического оружия, гладкоствольных охотничьих ружей и нарезных карабинов", - говорится в сообщении. Кроме того, портфель заказов на 2025 год уже сформирован. Продажи иностранным заказчикам увеличились за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на стрелковое оружие под боеприпасы иностранного производства, пояснили в "Калашникове". Участие в международных салонах, таких как IDEX и "Армия", также способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками, отмечают в концерне. "Динамично нарастающий интерес к изделиям концерна "Калашников" показывает, что в своем сегменте "Калашников" является лидером, а опыт боевого применения в зоне спецоперации помогает доводить наши изделия до совершенства", - прокомментировал директор дивизиона стрелкового оружия "Калашникова" Андрей Барышников.
https://ria.ru/20250127/kalashnikov-1995689980.html
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безопасность, технологии, калашников (концерн), экономика
Безопасность, Технологии, Калашников (концерн), Экономика
"Калашников" заявил о рекордной выручке по экспортным контрактам

"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года

© Фото : ОАО "Концерн "Калашников" | Перейти в медиабанк"Концерн "Калашников"
Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : ОАО "Концерн "Калашников"
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого и гражданского стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого (БСО) и гражданского (ГСО) стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет. Номенклатура, представляющая интерес со стороны иностранных заказчиков, включает в себя более 15 исполнений моделей боевого снайперского и автоматического оружия, гладкоствольных охотничьих ружей и нарезных карабинов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, портфель заказов на 2025 год уже сформирован.
Продажи иностранным заказчикам увеличились за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на стрелковое оружие под боеприпасы иностранного производства, пояснили в "Калашникове". Участие в международных салонах, таких как IDEX и "Армия", также способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками, отмечают в концерне.
"Динамично нарастающий интерес к изделиям концерна "Калашников" показывает, что в своем сегменте "Калашников" является лидером, а опыт боевого применения в зоне спецоперации помогает доводить наши изделия до совершенства", - прокомментировал директор дивизиона стрелкового оружия "Калашникова" Андрей Барышников.
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