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В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 28.01.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому сектору Каховки в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:05:00+03:00
2025-01-28T16:05:00+03:00
2025-01-28T16:38:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по жилому сектору Каховки в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале."В результате обстрела ВСУ погибла женщина 1939 года рождения. Еще две жительницы получили серьезные ранения — минно-взрывные травмы, осколочные ранения, у одной из пострадавших открытая черепно-мозговая травма", — написал он. Как уточнил Филипчук, речь идет о женщинах 1951 и 1956 года рождения, их госпитализировали."Укронацисты били прицельно по жилому сектору на улице Свердлова. Это не останется безнаказанным", — подчеркнул глава округа.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и ведет обстрелы населенных пунктов. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250128/vsu-1995859748.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Каховка, Украина, Херсонская область , Россия
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина
При ударе ВСУ по жилому сектору Каховки Херсонской области погибла женщина