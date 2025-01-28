https://ria.ru/20250128/kadyrov-1995987310.html

Кадыров показал кадры уничтожения украинского дрона "Баба-Яга"

Кадыров показал кадры уничтожения украинского дрона "Баба-Яга" - РИА Новости, 28.01.2025

Кадыров показал кадры уничтожения украинского дрона "Баба-Яга"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в своем Telegram-канале кадрами уничтожения украинского гексокоптера под названием "Баба-Яга" на красно-лиманском... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:06:00+03:00

2025-01-28T19:06:00+03:00

2025-01-28T19:06:00+03:00

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в своем Telegram-канале кадрами уничтожения украинского гексокоптера под названием "Баба-Яга" на красно-лиманском направлении. "На красно-лиманском направлении совместно с другими российскими подразделениями очень результативно действуют операторы БПЛА группы "Шрама" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ... Операторы БПЛА из группы "Шрама" в ходе ночной аэроразведки обнаружили "Бабу-Ягу" в небе, сопровождаемую еще одним вражеским дроном поменьше. Как известно, система РЭБ не действует на "Бабу-Ягу", так как она управляется при помощи системы спутниковой связи "Старлинк". Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают "Бабу-Ягу" своими же дронами, тараня цель, заставляя терять управляемость", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что ВСУ на красно-лиманском направлении стали чаще использовать гексокоптеры "Баба-Яга", отметив, что они крупные и более грузоподъёмные, чем шустрые "Мавики".

https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html

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Уничтожение украинского гексокоптера "Баба-Яга" в зоне СВО На Красно-Лиманском направлении совместно с другими российскими подразделениями очень результативно действуют операторы БПЛА группы «Шрама» легендарного спецназа «АХМАТ» МО РФ. Работают грамотно, оперативно и точно. На этом направлении укронатовские фашисты всё чаще стали применять гексокоптеры со сказочным названием «Баба Яга». Вот только действуют эти смертельные машины далеко не как в сказке. Они крупные и более грузоподъёмные, чем шустрые «Мавики». Операторы БПЛА из группы «Шрама» в ходе ночной аэроразведки обнаружили «Бабу Ягу» в небе, сопровождаемую еще одним вражеским дроном поменьше. Как известно, система РЭБ не действует на «Бабу Ягу», так как она управляется при помощи системы спутниковой связи «Старлинк». Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают «Бабу Ягу» своими же дронами, тараня цель, заставляя терять управляемость. Весь этот процесс и то, что в итоге осталось от вражеской «Яги», вы можете видеть на этих кадрах. Операторы группы «Шрама» постарались на славу! 2025-01-28T19:06 true PT1M34S

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безопасность, технологии, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины