https://ria.ru/20250128/kabmin-1995904218.html
На Украине уволили заместителя министра обороны
На Украине уволили заместителя министра обороны - РИА Новости, 28.01.2025
На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:57:00+03:00
2025-01-28T13:57:00+03:00
2025-01-28T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Глава минобороны Украины Рустем Умеров 24 января заявил, что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года. "Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщила, что на Украине в отношении главы минобороны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
https://ria.ru/20250127/umerov-1995787179.html
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В мире, Украина, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Центр подготовки космонавтов
На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабмин Украины уволил заместителя министра обороны Клименкова