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Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2025
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14:03 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/junesko-1995907735.html
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2025
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, несмотря на все попытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:03:00+03:00
2025-01-28T14:03:00+03:00
россия
сергей лавров
юнеско
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, несмотря на все попытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Тем не менее, несмотря на все попытки, о которых я упомянул, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, у меня в этом сомнений нет. Вопреки всем проискам, всем палкам в колеса, в минувшем году мы достигли целого ряда очень позитивных результатов в нескольких сферах", - сказал министр, выступая на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. "В частности, на сессии Комитета всемирного наследия, который проходил в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости", - указал он.
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россия, сергей лавров, юнеско, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, ЮНЕСКО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров

Лавров: отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, несмотря на все попытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тем не менее, несмотря на все попытки, о которых я упомянул, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, у меня в этом сомнений нет. Вопреки всем проискам, всем палкам в колеса, в минувшем году мы достигли целого ряда очень позитивных результатов в нескольких сферах", - сказал министр, выступая на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
"В частности, на сессии Комитета всемирного наследия, который проходил в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости", - указал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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РоссияСергей ЛавровЮНЕСКОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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