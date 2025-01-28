https://ria.ru/20250128/junesko-1995907735.html
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2025
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, несмотря на все попытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:03:00+03:00
2025-01-28T14:03:00+03:00
2025-01-28T14:03:00+03:00
россия
сергей лавров
юнеско
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, несмотря на все попытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Тем не менее, несмотря на все попытки, о которых я упомянул, отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится, у меня в этом сомнений нет. Вопреки всем проискам, всем палкам в колеса, в минувшем году мы достигли целого ряда очень позитивных результатов в нескольких сферах", - сказал министр, выступая на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. "В частности, на сессии Комитета всемирного наследия, который проходил в индийской столице в июле прошлого года, мы добились включения очередной российской позиции, уже 33-й по счету, в список природных и культурных объектов всемирной значимости", - указал он.
https://ria.ru/20250128/yunesko-1995860037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, юнеско, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, ЮНЕСКО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Отменить Россию в ЮНЕСКО не получится, заявил Лавров
Лавров: отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится