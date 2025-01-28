https://ria.ru/20250128/japonija-1995819925.html

В Осаке вспыхнул крупный пожар

В Осаке вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 28.01.2025

В Осаке вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар охватил двухэтажное складское здание в районе Цуруми японского мегаполиса Осака, дым от возгорания распространился на несколько кварталов, в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:08:00+03:00

2025-01-28T06:08:00+03:00

2025-01-28T11:35:00+03:00

в мире

осака (город)

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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Крупный пожар охватил двухэтажное складское здание в районе Цуруми японского мегаполиса Осака, дым от возгорания распространился на несколько кварталов, в результате чего ученики находящейся поблизости школы были вынуждены эвакуироваться. Судя по кадрам, снятым с вертолета телеканала NHK, двухэтажное здание полностью сгорело, однако дым продолжает валить из-под крыши соседнего с ним здания. На месте пожара работают, по меньшей мере, 25 пожарных расчетов и пожарный вертолет. В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что ученики старшей школы, которая располагается недалеко от места пожара, были вынуждены эвакуироваться из-за дыма. Сгоревшее здание располагается примерно в 900 метрах от станции метро Цуруми. Недалеко находится крупный торговый центр и популярный парк Цуруми-рёкути. К настоящему времени информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Как сообщают ряд местных СМИ, здание пустовало. Причина возгорания пока не установлена.

https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

https://ria.ru/20241208/pozhar-1987975885.html

осака (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, осака (город)