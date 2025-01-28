https://ria.ru/20250128/istrebiteli-1995876374.html

В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану

В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану - РИА Новости, 28.01.2025

В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о поставках Ирану истребителей Су-35 российской стороной. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:41:00+03:00

2025-01-28T12:41:00+03:00

2025-01-28T12:41:00+03:00

россия

иран

тегеран (город)

дмитрий песков

су-35

безопасность

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о поставках Ирану истребителей Су-35 российской стороной. "Это я оставляю без комментариев", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.

https://ria.ru/20250117/putin-1994260628.html

россия

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, су-35, безопасность