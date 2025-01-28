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В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану - РИА Новости, 28.01.2025
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12:41 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/istrebiteli-1995876374.html
В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану
В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану - РИА Новости, 28.01.2025
В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о поставках Ирану истребителей Су-35 российской стороной. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:41:00+03:00
2025-01-28T12:41:00+03:00
россия
иран
тегеран (город)
дмитрий песков
су-35
безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о поставках Ирану истребителей Су-35 российской стороной. "Это я оставляю без комментариев", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.
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россия
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россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, су-35, безопасность
Россия, Иран, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Су-35, Безопасность
В Кремле оставили без комментариев вопрос о поставках Су-35 Ирану

Песков оставил без комментариев вопрос о поставках РФ истребителей Су-35 Ирану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-35
Российский истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о поставках Ирану истребителей Су-35 российской стороной.
"Это я оставляю без комментариев", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.
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