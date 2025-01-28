Историки впервые представили документы из "желтой папки" Гитлера
Историки впервые в России представили документы из гитлеровской "желтой папки"
© AP PhotoАдольф Гитлер
© AP Photo
Адольф Гитлер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инициативная группа историков во главе с директором научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егором Яковлевым впервые в России в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве представила переведенные на русский язык документы из гитлеровской "жёлтой папки", которые содержат прямые указания о предстоящем уничтожении голодом миллионов мирных советских граждан.
Документы "желтой папки" включают сборник директив для сотрудников экономического штаба "Ост", в которых прямо заявлялось о предстоящем уничтожении голодом 20-30 миллионов советских граждан (план Бакке или План голода).
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"Это три документа, которые хранились в папке желтого цвета. Вот этот документ воспроизводит директивы Бакке достаточно полно. Каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированную территорию Советского Союза, работавший в хозяйственных инспекциях, отвечавший совместно с Вермахтом за сельскохозяйственное, в частности, разграбление СССР, прекрасно понимал последствия всего этого, потому что в желтой папке было прямо сказано, что эти действия вызовут чудовищный голод, который приведет к смерти миллионов… Таким образом, мы понимаем, что директивы папки были не просто бумажки, это были именно директивы...", - сказал Егор Яковлев на круглом столе в РВИО.
Он также напомнил, что геноцид – это действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную группу, как таковую, и геноцид может осуществляться в пяти формах.
Кроме того, в РВИО сообщили, что цифровые копии документов с переводом будут опубликованы на портале ИСТОРИЯ.РФ. "Цель Круглого стола: формирование основ исторической памяти о нацистском геноциде народов СССР и военных преступлениях, совершенных оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", - добавили в РВИО.
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