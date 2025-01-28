https://ria.ru/20250128/iran-1995982555.html
Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ
Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ
Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать США, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:31:00+03:00
2025-01-28T18:31:00+03:00
2025-01-28T18:31:00+03:00
в мире
иран
сша
великобритания
али хаменеи
казем гариб-абади
дональд трамп
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать США, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать Вашингтон, даже если в итоге соглашение не будет достигнуто", - заявил газете неназванный родственник верховного лидера Ирана. Согласно словам родственника Хаменеи, нападения Израиля на Иран и на ливанское движение "Хезболлах", а также палестинское движение ХАМАС заставили иранских лидеров пересмотреть свое представление о силе страны на Ближнем Востоке. Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250127/iran-1995772858.html
https://ria.ru/20250127/iran-1995772858.html
иран
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, великобритания, али хаменеи, казем гариб-абади, дональд трамп, хезболла, хамас
В мире, Иран, США, Великобритания, Али Хаменеи, Казем Гариб-Абади, Дональд Трамп, Хезболла, ХАМАС
Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ
FT: Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать США