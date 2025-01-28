https://ria.ru/20250128/iran-1995982555.html

Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ

Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

Иран не хочет провоцировать США, сообщили СМИ

Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать США, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:31:00+03:00

2025-01-28T18:31:00+03:00

2025-01-28T18:31:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать США, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать Вашингтон, даже если в итоге соглашение не будет достигнуто", - заявил газете неназванный родственник верховного лидера Ирана. Согласно словам родственника Хаменеи, нападения Израиля на Иран и на ливанское движение "Хезболлах", а также палестинское движение ХАМАС заставили иранских лидеров пересмотреть свое представление о силе страны на Ближнем Востоке. Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250127/iran-1995772858.html

https://ria.ru/20250127/iran-1995772858.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, великобритания, али хаменеи, казем гариб-абади, дональд трамп, хезболла, хамас