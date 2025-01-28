https://ria.ru/20250128/iran-1995943178.html

Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы

Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы - РИА Новости, 28.01.2025

Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы

Сухопутные войска армии Ирана впервые продемонстрировали высокоточные лазерные бомбы на учениях, сообщает агентство SNN. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:12:00+03:00

2025-01-28T16:12:00+03:00

2025-01-28T16:12:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана впервые продемонстрировали высокоточные лазерные бомбы на учениях, сообщает агентство SNN. "Сухопутные войска армии Ирана на этих учениях впервые продемонстрировали систему лазерных бомб, обладающих высокой точностью и прицельностью, а также большой разрушительной силой. Систему можно успешно использовать в различных атмосферных и географических условиях", - передает агентство. В понедельник другое агентство Nournews сообщило, что на вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана поступил новейший тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), получивший название "Gaza". По информации Nournews, новый БПЛА может нести 8 бомб, оставаться в воздухе до 35 часов и выполнять 25 различных задач. На учениях дрон в рамках одного полета поразил бомбами 8 целей и успешно вернулся на базу. Дальность полета БПЛА "Gaza" должна составить 4 тысячи километров.

https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html

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в мире, иран