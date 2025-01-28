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Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы - РИА Новости, 28.01.2025
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16:12 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/iran-1995943178.html
Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы
Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы - РИА Новости, 28.01.2025
Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы
Сухопутные войска армии Ирана впервые продемонстрировали высокоточные лазерные бомбы на учениях, сообщает агентство SNN. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:12:00+03:00
2025-01-28T16:12:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана впервые продемонстрировали высокоточные лазерные бомбы на учениях, сообщает агентство SNN. "Сухопутные войска армии Ирана на этих учениях впервые продемонстрировали систему лазерных бомб, обладающих высокой точностью и прицельностью, а также большой разрушительной силой. Систему можно успешно использовать в различных атмосферных и географических условиях", - передает агентство. В понедельник другое агентство Nournews сообщило, что на вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана поступил новейший тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), получивший название "Gaza". По информации Nournews, новый БПЛА может нести 8 бомб, оставаться в воздухе до 35 часов и выполнять 25 различных задач. На учениях дрон в рамках одного полета поразил бомбами 8 целей и успешно вернулся на базу. Дальность полета БПЛА "Gaza" должна составить 4 тысячи километров.
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в мире, иран
В мире, Иран
Иран впервые продемонстрировал высокоточные лазерные бомбы

SNN: иранские военные впервые продемонстрировали высокоточные лазерные бомбы

Кадр видео испытаний иранских высокоточных бомб Qaem
Кадр видео испытаний иранских высокоточных бомб Qaem - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Кадр видео испытаний иранских высокоточных бомб Qaem
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ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана впервые продемонстрировали высокоточные лазерные бомбы на учениях, сообщает агентство SNN.
"Сухопутные войска армии Ирана на этих учениях впервые продемонстрировали систему лазерных бомб, обладающих высокой точностью и прицельностью, а также большой разрушительной силой. Систему можно успешно использовать в различных атмосферных и географических условиях", - передает агентство.
В понедельник другое агентство Nournews сообщило, что на вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана поступил новейший тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), получивший название "Gaza". По информации Nournews, новый БПЛА может нести 8 бомб, оставаться в воздухе до 35 часов и выполнять 25 различных задач. На учениях дрон в рамках одного полета поразил бомбами 8 целей и успешно вернулся на базу. Дальность полета БПЛА "Gaza" должна составить 4 тысячи километров.
Секретная подземная база военно-морских сил КСИР - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Иране показали секретную подземную базу ВМС
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В миреИран
 
 
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