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В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 28.01.2025
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14:20 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/iran-1995914089.html
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 28.01.2025
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:20:00+03:00
2025-01-28T14:20:00+03:00
в мире
гренландия
израиль
палестина
дональд трамп
аббас аракчи
мид ирана
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из сектора Газа по арабским странам. Ранее Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. "Я предлагаю кое-что другое. Вместо палестинцев попробуйте изгнать израильтян. Отправьте их в Гренландию, чтобы они убили двух зайцев одним выстрелом. Это может решить проблему в Гренландии и для израильтян, так что для них это будет хорошим местом", - заявил Аракчи в интервью британскому телеканалу Sky News. Министр отметил, что жителей Палестины нельзя исключать из решения этого вопроса и "изгонять" с их территории. По его мнению, палестинцы должны сами решать свою судьбу и судьбу своей земли. Трамп ранее заявлял, что Гренландия, автономия в составе Дании, должна стать частью Соединенных Штатов.
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в мире, гренландия, израиль, палестина, дональд трамп, аббас аракчи, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Гренландия, Израиль, Палестина, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа

Глава МИД Ирана Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из сектора Газа по арабским странам.
Ранее Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа.
"Я предлагаю кое-что другое. Вместо палестинцев попробуйте изгнать израильтян. Отправьте их в Гренландию, чтобы они убили двух зайцев одним выстрелом. Это может решить проблему в Гренландии и для израильтян, так что для них это будет хорошим местом", - заявил Аракчи в интервью британскому телеканалу Sky News.
Министр отметил, что жителей Палестины нельзя исключать из решения этого вопроса и "изгонять" с их территории. По его мнению, палестинцы должны сами решать свою судьбу и судьбу своей земли.
Трамп ранее заявлял, что Гренландия, автономия в составе Дании, должна стать частью Соединенных Штатов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
Вчера, 21:10
 
В миреГренландияИзраильПалестинаДональд ТрампАббас АракчиМИД ИранаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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