https://ria.ru/20250128/iran-1995914089.html
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 28.01.2025
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:20:00+03:00
2025-01-28T14:20:00+03:00
2025-01-28T14:20:00+03:00
в мире
гренландия
израиль
палестина
дональд трамп
аббас аракчи
мид ирана
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из сектора Газа по арабским странам. Ранее Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. "Я предлагаю кое-что другое. Вместо палестинцев попробуйте изгнать израильтян. Отправьте их в Гренландию, чтобы они убили двух зайцев одним выстрелом. Это может решить проблему в Гренландии и для израильтян, так что для них это будет хорошим местом", - заявил Аракчи в интервью британскому телеканалу Sky News. Министр отметил, что жителей Палестины нельзя исключать из решения этого вопроса и "изгонять" с их территории. По его мнению, палестинцы должны сами решать свою судьбу и судьбу своей земли. Трамп ранее заявлял, что Гренландия, автономия в составе Дании, должна стать частью Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
гренландия
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, израиль, палестина, дональд трамп, аббас аракчи, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Гренландия, Израиль, Палестина, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа
Глава МИД Ирана Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию