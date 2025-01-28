https://ria.ru/20250128/iran-1995914089.html

В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа

В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 28.01.2025

В Иране ответили на идею о расселении беженцев из сектора Газа

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:20:00+03:00

2025-01-28T14:20:00+03:00

2025-01-28T14:20:00+03:00

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мид ирана

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил переселить израильтян в Гренландию в ответ на идею американского президента Дональда Трампа о расселении беженцев из сектора Газа по арабским странам. Ранее Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. "Я предлагаю кое-что другое. Вместо палестинцев попробуйте изгнать израильтян. Отправьте их в Гренландию, чтобы они убили двух зайцев одним выстрелом. Это может решить проблему в Гренландии и для израильтян, так что для них это будет хорошим местом", - заявил Аракчи в интервью британскому телеканалу Sky News. Министр отметил, что жителей Палестины нельзя исключать из решения этого вопроса и "изгонять" с их территории. По его мнению, палестинцы должны сами решать свою судьбу и судьбу своей земли. Трамп ранее заявлял, что Гренландия, автономия в составе Дании, должна стать частью Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

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в мире, гренландия, израиль, палестина, дональд трамп, аббас аракчи, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году