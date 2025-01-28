https://ria.ru/20250128/inoagent-1995984061.html

В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов

В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов

В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:37:00+03:00

2025-01-28T18:37:00+03:00

2025-01-28T19:22:00+03:00

россия

василий пискарев

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_ed9fb40b55014b9da132e045f93951db.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса, сообщил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. "Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели", - сказал Пискарев.

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, василий пискарев, госдума рф, общество