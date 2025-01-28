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В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов - РИА Новости, 28.01.2025
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18:37 28.01.2025 (обновлено: 19:22 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/inoagent-1995984061.html
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов
В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:37:00+03:00
2025-01-28T19:22:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса, сообщил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. "Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели", - сказал Пискарев.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов

Пискарев: В ГД внесут пакет законопроектов об иноагенстких штрафах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса, сообщил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
«
"Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели", - сказал Пискарев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Госдума приняла закон о специальных счетах для иноагентов
17 декабря 2024, 13:36
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
 
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