https://ria.ru/20250128/inoagent-1995984061.html
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов
В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:37:00+03:00
2025-01-28T18:37:00+03:00
2025-01-28T19:22:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_ed9fb40b55014b9da132e045f93951db.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуму до конца недели планируют внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса, сообщил глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. "Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели", - сказал Пискарев.
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7420fd21110c3d8fd557a0951e3f285c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут новый проект о штрафах для иноагентов
Пискарев: В ГД внесут пакет законопроектов об иноагенстких штрафах