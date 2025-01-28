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Пискарев назвал штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора - РИА Новости, 28.01.2025
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17:38 28.01.2025 (обновлено: 18:04 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/inoagent-1995968290.html
Пискарев назвал штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора
Пискарев назвал штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора - РИА Новости, 28.01.2025
Пискарев назвал штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора
Штраф за несоблюдение иноагентами требований регулятора может составить до 500 тысяч рублей, а за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:38:00+03:00
2025-01-28T18:04:00+03:00
василий пискарев
россия
общество
госдума рф
иноагенты
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Штраф за несоблюдение иноагентами требований регулятора может составить до 500 тысяч рублей, а за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов иноагентов штраф может составить до 50 тысяч рублей, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.В Госдуме во вторник на заседании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России были представлены новые законодательные инициативы в целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности РФ."В частности... предлагается ввести... Повышенную ответственность за несоблюдение иноагентами требований регулятора (Минюста России). Действующее наказание в виде предупреждения или штрафа (от 500 руб. до 1000 руб. для граждан и от 2000 руб. до 4000 руб. для должностных лиц), как показала практика, не удерживает от правонарушений. Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа. Предлагается увеличить размер штрафа для граждан в диапазоне от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.По его словам, предлагается ввести административную ответственность за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы в виде штрафа до 50 тысяч рублей.А также предлагается установить повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов. "Предлагается установить для всех виновных (как для самих иностранных агентов, так и для лиц, являющихся их учредителями, членами, участниками, руководителями) равные размеры штрафных санкций", - добавил Пискарев.Депутат отметил, что новые инициативы также введут запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, запрет иноагентам (в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки) получать муниципальную поддержку и запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций."Возможность заочного (в случае нахождения виновного лица за пределами Российской Федерации) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности. Подобный механизм уже действует в отношении лиц, участвующих за границей в деятельности нежелательных организаций, по ст. 20.33 КоАП", - рассказал Пискарев о новой инициативе.
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995252519.html
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василий пискарев, россия, общество, госдума рф, иноагенты
Василий Пискарев, Россия, Общество, Госдума РФ, иноагенты
Пискарев назвал штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора

Штраф для иноагентов за несоблюдение требований регулятора составит до 500 тысяч

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Штраф за несоблюдение иноагентами требований регулятора может составить до 500 тысяч рублей, а за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов иноагентов штраф может составить до 50 тысяч рублей, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
В Госдуме во вторник на заседании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России были представлены новые законодательные инициативы в целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности РФ.
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"В частности... предлагается ввести... Повышенную ответственность за несоблюдение иноагентами требований регулятора (Минюста России). Действующее наказание в виде предупреждения или штрафа (от 500 руб. до 1000 руб. для граждан и от 2000 руб. до 4000 руб. для должностных лиц), как показала практика, не удерживает от правонарушений. Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа. Предлагается увеличить размер штрафа для граждан в диапазоне от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
По его словам, предлагается ввести административную ответственность за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы в виде штрафа до 50 тысяч рублей.
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А также предлагается установить повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов. "Предлагается установить для всех виновных (как для самих иностранных агентов, так и для лиц, являющихся их учредителями, членами, участниками, руководителями) равные размеры штрафных санкций", - добавил Пискарев.
Депутат отметил, что новые инициативы также введут запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, запрет иноагентам (в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки) получать муниципальную поддержку и запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций.
"Возможность заочного (в случае нахождения виновного лица за пределами Российской Федерации) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности. Подобный механизм уже действует в отношении лиц, участвующих за границей в деятельности нежелательных организаций, по ст. 20.33 КоАП", - рассказал Пискарев о новой инициативе.
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Василий ПискаревРоссияОбществоГосдума РФиноагенты
 
 
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