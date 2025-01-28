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В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней

В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней - РИА Новости, 28.01.2025

В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней

Смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии в этом и прошлом году не зарегистрировано, сообщило посольство России в Индии РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:27:00+03:00

2025-01-28T14:27:00+03:00

2025-01-28T14:27:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии в этом и прошлом году не зарегистрировано, сообщило посольство России в Индии РИА Новости. "В 2024-25 годах смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии не зарегистрировано. В этот период во всех случаях на территории делийского консульского округа (штаты Пенджаб, Раджастан, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Харьяна, Химачал-Прадеш, Национальная столичная территория Дели и союзные территории Джамму и Кашмир, Ладакх, Лакшадвип, Чандигарх) причины и обстоятельства наступления смерти российских граждан установлены", - заявил пресс-секретарь посольства России Петр Сизов. Ранее телеграмм-канал Shot заявил о появлении в индийской территории Джамму и Кашмир неизвестного вируса, поразившего 38 человек. По данным канала, 17 человек уже скончались, причиной смерти стал отек мозга. Как отмечает телеканал NDTV, загадочная болезни выявлена в окрестностях города Раджаури, у всех пострадавших в организме было обнаружено превышение содержания кадмия.

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