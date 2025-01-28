Рейтинг@Mail.ru
В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/indiya-1995916909.html
В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней
В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней - РИА Новости, 28.01.2025
В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней
Смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии в этом и прошлом году не зарегистрировано, сообщило посольство России в Индии РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:27:00+03:00
2025-01-28T14:27:00+03:00
в мире
индия
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии в этом и прошлом году не зарегистрировано, сообщило посольство России в Индии РИА Новости. "В 2024-25 годах смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии не зарегистрировано. В этот период во всех случаях на территории делийского консульского округа (штаты Пенджаб, Раджастан, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Харьяна, Химачал-Прадеш, Национальная столичная территория Дели и союзные территории Джамму и Кашмир, Ладакх, Лакшадвип, Чандигарх) причины и обстоятельства наступления смерти российских граждан установлены", - заявил пресс-секретарь посольства России Петр Сизов. Ранее телеграмм-канал Shot заявил о появлении в индийской территории Джамму и Кашмир неизвестного вируса, поразившего 38 человек. По данным канала, 17 человек уже скончались, причиной смерти стал отек мозга. Как отмечает телеканал NDTV, загадочная болезни выявлена в окрестностях города Раджаури, у всех пострадавших в организме было обнаружено превышение содержания кадмия.
https://ria.ru/20250113/virus-1993398928.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c07930939dc33680bbe12fbcd83f716a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, здоровье - общество
В мире, Индия, Россия, Здоровье - Общество
В Индии не зарегистрировали смертей россиян от неизвестных болезней

Посольство: россияне не умирали от неизвестных болезней в Индии в 2024-25 годах

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии в этом и прошлом году не зарегистрировано, сообщило посольство России в Индии РИА Новости.
"В 2024-25 годах смертей россиян от неизвестных заболеваний в Индии не зарегистрировано. В этот период во всех случаях на территории делийского консульского округа (штаты Пенджаб, Раджастан, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Харьяна, Химачал-Прадеш, Национальная столичная территория Дели и союзные территории Джамму и Кашмир, Ладакх, Лакшадвип, Чандигарх) причины и обстоятельства наступления смерти российских граждан установлены", - заявил пресс-секретарь посольства России Петр Сизов.
Ранее телеграмм-канал Shot заявил о появлении в индийской территории Джамму и Кашмир неизвестного вируса, поразившего 38 человек. По данным канала, 17 человек уже скончались, причиной смерти стал отек мозга. Как отмечает телеканал NDTV, загадочная болезни выявлена в окрестностях города Раджаури, у всех пострадавших в организме было обнаружено превышение содержания кадмия.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В ВОЗ не увидели угрозы ЧС из-за распространения метапневмовируса
13 января, 02:12
 
В миреИндияРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала