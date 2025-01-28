Грузия в 2024 году нарастила поставки коньяка в Россию вдвое
Россия увеличила закупки грузинского коньяка до рекордных 154 миллионов долларов
Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия в прошлом году увеличила закупки грузинского крепкого алкоголя, в основном коньяка, в 2,3 раза, до рекордных 154 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Главным образом российские компании приобретали коньяк: его закупки выросли за год в 2,2 раза, до 149,1 миллиона долларов. На нашу страну пришлось более 60% всего грузинского экспорта. В тройку основных любителей этого напитка также вошли Армения, которая увеличила закупки вдвое - до 39,9 миллиона долларов, и Украина, чей импорт, наоборот, сократился - примерно на 4%, до 22,4 миллиона долларов.
Российские компании также проявили рекордный интерес к грузинскому виски: его ввоз подскочил в 77 раз, до 4,6 миллиона долларов. Это позволило России стать главным рынком для местных производителей. Прошлогодний лидер, Белоруссия, опустилась на второе место после того, как сократила закупки почти вчетверо, до 1,7 миллиона долларов. Остальные страны почти не покупали эту продукцию.
В то же время Россия увеличила продажи водки Грузии на четверть - до максимальных за все время 5,1 миллиона долларов. В результате Россия пятый год подряд оставалась главным поставщиком этого напитка в Грузию. На втором месте была Украина (2,5 миллиона долларов), а на третьем - Финляндия (2,4 миллиона).
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