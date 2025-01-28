https://ria.ru/20250128/grenlandija-1995947061.html

В Гренландии рассказали о возможном сотрудничестве с США

В Гренландии рассказали о возможном сотрудничестве с США - РИА Новости, 28.01.2025

В Гренландии рассказали о возможном сотрудничестве с США

В Гренландии существуют широкие возможности для американских инвесторов, заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:29:00+03:00

2025-01-28T16:29:00+03:00

2025-01-28T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Гренландии существуют широкие возможности для американских инвесторов, заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен. "Существуют широкие возможности для американских инвестиций в Гренландию, не только в горнодобывающем секторе, но и в других отраслях", - заявила министр в интервью изданию American Conservative. По ее словам, в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, поскольку на острове есть многие минералы, которые являются критически важными для Америки. Возможное соглашение с США, как отметила Натаниэльсен, может быть заключено именно в этой отрасли. Она отметила, что развивающийся энергетический сектор также мог бы стать отличной возможностью для американских технологических инвестиций, "не говоря уже об инфраструктуре и, возможно, обороне". "Также было бы целесообразно рассмотреть инструменты снижения рисков для проектов и инвесторов, поскольку деятельность в горнодобывающем секторе сопряжена с высокими рисками и долгосрочными инвестициями", - добавила министр. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html

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дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, дания, дональд трамп, в мире, гренландия