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Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины - РИА Новости, 28.01.2025
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17:27 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/granitsa-1995964647.html
Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины
Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины - РИА Новости, 28.01.2025
Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины
Журналисты западных и российских СМИ посетили границу Белоруссии и Украины в Гомельской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:27:00+03:00
2025-01-28T17:27:00+03:00
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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. Журналисты западных и российских СМИ посетили границу Белоруссии и Украины в Гомельской области, передаёт корреспондент РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Ранее во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что в приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих. Пресс-тур был организован министерством иностранных дел страны и госпогранкомитетом Белоруссии. Журналистов, среди которых были в том числе сотрудники агентств Франс Пресс и Рейтер, газеты Washington Post, France Televisition, Polsat, Danish Broadcasting Corporation свозили на границу, показали, что она собой представляет и рассказали о ситуации на ней. Сотрудников СМИ подвезли на ближайшую точку к границе с Украиной, откуда были видны украинские укрепления и инженерные сооружения, показали им так называемые "зубы дракона" (бетонные сооружения, предназначенные для препятствия проходу тяжёлой техники), после чего показали им устройство границы, в том числе "контрольно-следовую полосу". Протяженность украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 8 января 2025 года сообщал, что Киев возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в декабре сообщал, что на участке границы с Украиной в 2024 году зафиксировано около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995546958.html
https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, максим рыженков, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Максим Рыженков, МИД Белоруссии
Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины

Западные журналисты посетили границу Белоруссии и Украины в Гомельской области

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГраница Украины и Белоруссии
Граница Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Граница Украины и Белоруссии. Архивное фото
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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. Журналисты западных и российских СМИ посетили границу Белоруссии и Украины в Гомельской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Ранее во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что в приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих.
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Пресс-тур был организован министерством иностранных дел страны и госпогранкомитетом Белоруссии. Журналистов, среди которых были в том числе сотрудники агентств Франс Пресс и Рейтер, газеты Washington Post, France Televisition, Polsat, Danish Broadcasting Corporation свозили на границу, показали, что она собой представляет и рассказали о ситуации на ней.
Сотрудников СМИ подвезли на ближайшую точку к границе с Украиной, откуда были видны украинские укрепления и инженерные сооружения, показали им так называемые "зубы дракона" (бетонные сооружения, предназначенные для препятствия проходу тяжёлой техники), после чего показали им устройство границы, в том числе "контрольно-следовую полосу".
Протяженность украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 8 января 2025 года сообщал, что Киев возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в декабре сообщал, что на участке границы с Украиной в 2024 году зафиксировано около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию.
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