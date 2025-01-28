https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html
На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ
На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ
В приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих, сообщил во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:20:00+03:00
2025-01-28T13:20:00+03:00
2025-01-28T13:48:00+03:00
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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. В приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих, сообщил во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная."В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Бычковский.Он уточнил, что это и сотрудники нацгвардии Украины, и полиция, и представители территориальной обороны.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995528398.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ
Погранкомитет Белоруссии: около 15 тысяч украинских военных находятся у границы
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. В приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих, сообщил во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что ситуация на границе с Украиной
не чрезвычайная, но напряженная.
"В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Бычковский.
Он уточнил, что это и сотрудники нацгвардии Украины, и полиция, и представители территориальной обороны.