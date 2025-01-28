https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html

На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ

На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025

На границу Украины с Белоруссией стянули 15 тысяч солдат ВСУ

В приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих, сообщил во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:20:00+03:00

2025-01-28T13:20:00+03:00

2025-01-28T13:48:00+03:00

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845049328_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_2659c9d7be0e68ed6a94c765aacd47c8.jpg

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. В приграничье Украины с Белоруссией находится около 15 тысяч украинских военнослужащих, сообщил во вторник пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная."В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте внесения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Бычковский.Он уточнил, что это и сотрудники нацгвардии Украины, и полиция, и представители территориальной обороны.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995528398.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко