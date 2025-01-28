https://ria.ru/20250128/gosizmena-1995834464.html
В Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в госизмене
В Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 28.01.2025
В Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в госизмене
Гражданин РФ задержан в Запорожской области за госизмену, он подозревается в сотрудничестве с ГУР МО Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:43:00+03:00
2025-01-28T09:43:00+03:00
2025-01-28T10:02:00+03:00
россия
запорожская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Гражданин РФ задержан в Запорожской области за госизмену, он подозревается в сотрудничестве с ГУР МО Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области "УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены", - сообщили в ведомстве. Оперативники ФСБ получили сведения об установлении подозреваемым инициативного контакта посредством иностранного интернет-мессенджера с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. По заданию куратора злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, а также иные компоненты для изготовления СВУ, которые незаконно переместил и хранил по месту проживания в целях дальнейшего совершения преступлений террористического характера, говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 275 УК РФ (государственная измена), 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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Задержание гражданина России в Запорожской области по делу о госизмене
Задержание гражданина России в Запорожской области по делу о госизмене
2025-01-28T09:43
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PT1M29S
РИА Новости
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россия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Запорожская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала в Запорожской области россиянина, сотрудничавшего с ГУР МО Украины