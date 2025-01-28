https://ria.ru/20250128/gosduma-1995955579.html

В Госдуме прокомментировали слова Карлсона о попытке Байдена убить Путина

В Госдуме прокомментировали слова Карлсона о попытке Байдена убить Путина - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуме прокомментировали слова Карлсона о попытке Байдена убить Путина

Безумие бывшего президента США Джо Байдена не поддается ни рациональному анализу, ни логическим аргументам, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:57:00+03:00

2025-01-28T16:57:00+03:00

2025-01-28T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Безумие бывшего президента США Джо Байдена не поддается ни рациональному анализу, ни логическим аргументам, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя слова американского журналиста Такера Карлсона о попытке администрации Байдена "убить" президента России Владимира Путина. Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием". "Нам неизвестно, есть ли у Карлсона какие-либо секретные данные, позволяющие это утверждать, или же это только его предположения. Но реальность Байдена настолько причудлива и непредсказуема, что можно допустить все, что угодно. Безумие не поддается ни рациональному анализу, ни логическим аргументам. Впрочем, это пространство для комментариев специалистов из области медицины", - сказал Хамитов. По словам Хамитова, если Байден здоровается с какими-то существами, которые видны только ему, то он вполне может участвовать в каких-то виртуальных приключениях, о которых неизвестно никому, кроме него, а потом, забыв переключиться на общую реальность, отдавать указания, основываясь на своих снах. "Не исключено, что самому Байдену вся эта сторона его жизни очень интересна – тем более что для этого ему не требуется никакой шлем виртуальной реальности. А вот для окружающих такое поведение может означать только то, о чем и заявил Карлсон", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250128/gosduma-1995875913.html

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в мире, сша, россия, джо байден, такер карлсон, амир хамитов, госдума рф