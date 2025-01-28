https://ria.ru/20250128/gosduma-1995936882.html

В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии

В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии

Политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:32:00+03:00

2025-01-28T15:32:00+03:00

2025-01-28T15:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве. "Совершенно очевидно, что очередной политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне. Это ещё одно доказательство сильного давления на руководство Сербии со стороны Запада, готового использовать любой удобный повод (как, например, сейчас, с обрушением навеса на вокзале города Нови-Сад, в результате которого погибло 14 человек)", - сказала она. Депутат Госдумы добавила, что все помнят памятные слова бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, угрожавшего Вучичу массовыми протестами за его поддержку России. "Вместе с тем уверена, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, Сербия будет и впредь оставаться дружеским для России государством и поддерживать братские отношения с нашей страной", - отметила Чемерис. По словам парламентария, Сербии необходимо сохранить свою независимость и не стать вассалом США и Центральной Европы, иначе политическая субъектность этой страны "практически сразу же растворится в сумасшедшем коктейле новой европейской политической анархии и хаоса".

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995894966.html

https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html

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в мире, сербия, сша, россия, милош вучевич, рекс тиллерсон, госдума рф