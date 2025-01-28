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В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии
В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии
Политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:32:00+03:00
2025-01-28T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве. "Совершенно очевидно, что очередной политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне. Это ещё одно доказательство сильного давления на руководство Сербии со стороны Запада, готового использовать любой удобный повод (как, например, сейчас, с обрушением навеса на вокзале города Нови-Сад, в результате которого погибло 14 человек)", - сказала она. Депутат Госдумы добавила, что все помнят памятные слова бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, угрожавшего Вучичу массовыми протестами за его поддержку России. "Вместе с тем уверена, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, Сербия будет и впредь оставаться дружеским для России государством и поддерживать братские отношения с нашей страной", - отметила Чемерис. По словам парламентария, Сербии необходимо сохранить свою независимость и не стать вассалом США и Центральной Европы, иначе политическая субъектность этой страны "практически сразу же растворится в сумасшедшем коктейле новой европейской политической анархии и хаоса".
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995894966.html
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в мире, сербия, сша, россия, милош вучевич, рекс тиллерсон, госдума рф
В мире, Сербия, США, Россия, Милош Вучевич, Рекс Тиллерсон, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали отставку премьера Сербии
Депутат Чемерис: политический кризис в Сербии подготовлен и инспирирован извне
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Премьер Сербии Милош Вучевич
подал в отставку на фоне протестов в стране, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве.
"Совершенно очевидно, что очередной политический кризис в Сербии тщательно подготовлен и инспирирован силами извне. Это ещё одно доказательство сильного давления на руководство Сербии со стороны Запада, готового использовать любой удобный повод (как, например, сейчас, с обрушением навеса на вокзале города Нови-Сад, в результате которого погибло 14 человек)", - сказала она.
Депутат Госдумы
добавила, что все помнят памятные слова бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона
, угрожавшего Вучичу массовыми протестами за его поддержку России
.
"Вместе с тем уверена, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, Сербия будет и впредь оставаться дружеским для России государством и поддерживать братские отношения с нашей страной", - отметила Чемерис.
По словам парламентария, Сербии необходимо сохранить свою независимость и не стать вассалом США и Центральной Европы, иначе политическая субъектность этой страны "практически сразу же растворится в сумасшедшем коктейле новой европейской политической анархии и хаоса".