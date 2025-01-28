https://ria.ru/20250128/gosduma-1995905065.html
Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП
Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП - РИА Новости, 28.01.2025
Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:57:00+03:00
2025-01-28T13:57:00+03:00
2025-01-28T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России. Прямое указание в законе об ОСАГО на возможность оформления электронного извещения о ДТП через мобильные приложения страховщиков существенно расширит круг автовладельцев, которые смогут воспользоваться сервисом "Оформление европротокола онлайн", отмечали в РСА. Страховые компании крайне заинтересованы в предоставлении этого сервиса в своих приложениях, поскольку это удобно для потерпевшего как при оформлении документов о ДТП без участия ГИБДД, так и при дальнейших шагах, необходимых для получения страхового возмещения. Как поясняли РИА Новости в РСА, после принятия этих изменений страховщики, которые хотят добавить такую функцию в свои приложения, смогут подключить свои информационные системы к ЕСИА. Порядок подключения устанавливается Минцифры. Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминали в РСА.
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общество, авто, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП
ГД приняла во II и III чтении закон об оформлении извещения о ДТП электронно
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России.
Прямое указание в законе об ОС
АГО на возможность оформления электронного извещения о ДТП через мобильные приложения страховщиков существенно расширит круг автовладельцев, которые смогут воспользоваться сервисом "Оформление европротокола онлайн", отмечали в РСА.
Страховые компании крайне заинтересованы в предоставлении этого сервиса в своих приложениях, поскольку это удобно для потерпевшего как при оформлении документов о ДТП без участия ГИБДД
, так и при дальнейших шагах, необходимых для получения страхового возмещения. Как поясняли РИА Новости в РСА, после принятия этих изменений страховщики, которые хотят добавить такую функцию в свои приложения, смогут подключить свои информационные системы к ЕСИА. Порядок подключения устанавливается Минцифры.
Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминали в РСА.