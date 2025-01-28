https://ria.ru/20250128/gosduma-1995905065.html

Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП

Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП - РИА Новости, 28.01.2025

Госдума приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:57:00+03:00

2025-01-28T13:57:00+03:00

2025-01-28T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России. Прямое указание в законе об ОСАГО на возможность оформления электронного извещения о ДТП через мобильные приложения страховщиков существенно расширит круг автовладельцев, которые смогут воспользоваться сервисом "Оформление европротокола онлайн", отмечали в РСА. Страховые компании крайне заинтересованы в предоставлении этого сервиса в своих приложениях, поскольку это удобно для потерпевшего как при оформлении документов о ДТП без участия ГИБДД, так и при дальнейших шагах, необходимых для получения страхового возмещения. Как поясняли РИА Новости в РСА, после принятия этих изменений страховщики, которые хотят добавить такую функцию в свои приложения, смогут подключить свои информационные системы к ЕСИА. Порядок подключения устанавливается Минцифры. Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминали в РСА.

https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html

https://ria.ru/20200807/1575472109.html

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общество, авто, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго