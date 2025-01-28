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В Госдуме отреагировали на слова Карлсона о попытке Байдена "убить Путина" - РИА Новости, 28.01.2025
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13:23 28.01.2025 (обновлено: 14:58 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995884752.html
В Госдуме отреагировали на слова Карлсона о попытке Байдена "убить Путина"
В Госдуме отреагировали на слова Карлсона о попытке Байдена "убить Путина" - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуме отреагировали на слова Карлсона о попытке Байдена "убить Путина"
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что своими словами о попытке администрации бывшего президента США Джо РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:23:00+03:00
2025-01-28T14:58:00+03:00
в мире
такер карлсон
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что своими словами о попытке администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" российского президента Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон фактически раскрыл маниакальное желание Запада уничтожить Русский мир. Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием". "Думаю, американский журналист выразился образно, говоря про желание убийства президента Российской Федерации. Но посыл он выразил очень точно - нас мечтают физически уничтожить как цивилизацию. Это маниакальное желание Запада не исчезло за последнюю тысячу лет, наоборот, оно только растет, как и злоба от неудачных попыток", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, главная политическая проблема планеты заключается в том, что западные политики видят этот мир только для себя. "Других в этом "райском саду" они не видят. Карлсон "рубанул с плеча", чтоб западное общество поняло, к чему может привести маниакальное желание уничтожить Русский мир. Это желание - путь к уничтожению всего мира планеты", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20250127/karlson-1995804805.html
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в мире, такер карлсон, дмитрий белик, джо байден
В мире, Такер Карлсон, Дмитрий Белик, Джо Байден
В Госдуме отреагировали на слова Карлсона о попытке Байдена "убить Путина"

Депутат Белик назвал слова Карлсона о попытке Байдена убить Путина образным

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что своими словами о попытке администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" российского президента Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон фактически раскрыл маниакальное желание Запада уничтожить Русский мир.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
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"Думаю, американский журналист выразился образно, говоря про желание убийства президента Российской Федерации. Но посыл он выразил очень точно - нас мечтают физически уничтожить как цивилизацию. Это маниакальное желание Запада не исчезло за последнюю тысячу лет, наоборот, оно только растет, как и злоба от неудачных попыток", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, главная политическая проблема планеты заключается в том, что западные политики видят этот мир только для себя.
"Других в этом "райском саду" они не видят. Карлсон "рубанул с плеча", чтоб западное общество поняло, к чему может привести маниакальное желание уничтожить Русский мир. Это желание - путь к уничтожению всего мира планеты", - подчеркнул депутат.
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В миреТакер КарлсонДмитрий БеликДжо Байден
 
 
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