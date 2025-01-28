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В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 28.01.2025
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12:41 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995875913.html
В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина
В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело по проверке информации о возможной... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:41:00+03:00
2025-01-28T12:41:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело по проверке информации о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина и установить причастных. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием". "Во-первых, мы благодарны американскому журналисту, что он не стал молчать и продемонстрировал всему миру террористическую сущностью Байдена, который прекрасно осознавал, что сила и преимущество России в ее лидере Владимире Путине. Считаю, что необходимо возбудить уголовное (дело), чтобы проверить информацию о возможной подготовке покушения на президента России и установить всех причастных. Преступники должны понести заслуженное наказание, тем более не удивлюсь, если администрация Байдена стояла и за покушением на Дональда Трампа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, администрация Байдена мечтала привести к власти в России предателя ее национальных интересов, как это было сделано на Украине с приходом Владимира Зеленского. "Планы администрации Байдена рухнули. Россия окрепла и еще больше сплотилась вокруг своего национального лидера Владимира Путина", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
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в мире, россия, украина, джо байден, владимир путин, михаил шеремет
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Михаил Шеремет
В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина

Депутат Шеремет призвал проверить информацию о подготовке покушения на Путина

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело по проверке информации о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина и установить причастных.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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"Во-первых, мы благодарны американскому журналисту, что он не стал молчать и продемонстрировал всему миру террористическую сущностью Байдена, который прекрасно осознавал, что сила и преимущество России в ее лидере Владимире Путине. Считаю, что необходимо возбудить уголовное (дело), чтобы проверить информацию о возможной подготовке покушения на президента России и установить всех причастных. Преступники должны понести заслуженное наказание, тем более не удивлюсь, если администрация Байдена стояла и за покушением на Дональда Трампа", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, администрация Байдена мечтала привести к власти в России предателя ее национальных интересов, как это было сделано на Украине с приходом Владимира Зеленского.
"Планы администрации Байдена рухнули. Россия окрепла и еще больше сплотилась вокруг своего национального лидера Владимира Путина", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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В миреРоссияУкраинаДжо БайденВладимир ПутинМихаил Шеремет
 
 
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