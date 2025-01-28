В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина
Депутат Шеремет призвал проверить информацию о подготовке покушения на Путина
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело по проверке информации о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина и установить причастных.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США
26 декабря 2024, 10:23
"Во-первых, мы благодарны американскому журналисту, что он не стал молчать и продемонстрировал всему миру террористическую сущностью Байдена, который прекрасно осознавал, что сила и преимущество России в ее лидере Владимире Путине. Считаю, что необходимо возбудить уголовное (дело), чтобы проверить информацию о возможной подготовке покушения на президента России и установить всех причастных. Преступники должны понести заслуженное наказание, тем более не удивлюсь, если администрация Байдена стояла и за покушением на Дональда Трампа", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, администрация Байдена мечтала привести к власти в России предателя ее национальных интересов, как это было сделано на Украине с приходом Владимира Зеленского.
"Планы администрации Байдена рухнули. Россия окрепла и еще больше сплотилась вокруг своего национального лидера Владимира Путина", - сказал депутат.
Такер Карлсон сделал неожиданное признание о Путине
15 мая 2024, 14:52