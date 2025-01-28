В Госдуме прокомментировали слова Дуды о "Северных потоках"
Депутат Белик назвал слова Дуды о "Северных потоках" попыткой очернить проект
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" попыткой очернить проект в угоду американским интересам.
Ранее Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.
"Президент Польши так старается по очернению "Северных потоков", так как, наверное, в "доле" с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, "Северный поток" и без польских нападок останется в замороженном состоянии, пока в Европе к власти не придут здоровые политические силы, способные думать о стране, а не угождать американцам.
"Так как Польша сегодня - это форпост США на границе с Россией, то и президент страны из кожи вон лезет, демонстрируя свою покорность. Видимо, он не читал "Верный Трезор" (сказка Михаила Салтыкова-Щедрина - ред.), где очень четко описано, к чему приводит собачья преданность по истечении определенного времени. Все-таки следует признать, что США умеют подбирать и держать в узде вот таких "Трезоров", которым потом в итоге дают пинка, если в них отпадает надобность", - сказал депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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