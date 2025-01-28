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Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 28.01.2025
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11:05 28.01.2025 (обновлено: 14:10 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 28.01.2025
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:05:00+03:00
2025-01-28T14:10:00+03:00
экономика
молдавия
россия
канада
владимир головатюк
мвф
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк в соцсети Facebook*. "Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул четыре миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", — написал он. В числе основных кредиторов Молдавии Головатюк назвал МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию и Европейский инвестбанк. По словам эксперта, в 2021 году Кишинев получил от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022-м — 861 миллион, в 2023-м — 942 миллиона, а в 2024-м — уже более миллиарда. "Это означает, что после того как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82 процента", — заключил Головатюк. Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в республике достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023-го властям удалось взять ситуацию под контроль, и год спустя инфляция составила семь процентов. Но в начале 2025-го, на фоне подорожания энергоресурсов, экономика вновь оказалась в кризисе. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах пяти процентов, ее показатель станет двузначным.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/evrosoyuz-1978543972.html
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экономика, молдавия, россия, канада, владимир головатюк, мвф, еврокомиссия
Экономика, Молдавия, Россия, Канада, Владимир Головатюк, МВФ, Еврокомиссия
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов

Головатюк: внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк в соцсети Facebook*.
"Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул четыре миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", — написал он.
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В числе основных кредиторов Молдавии Головатюк назвал МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию и Европейский инвестбанк.
По словам эксперта, в 2021 году Кишинев получил от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022-м — 861 миллион, в 2023-м — 942 миллиона, а в 2024-м — уже более миллиарда.
"Это означает, что после того как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82 процента", — заключил Головатюк.
Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в республике достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023-го властям удалось взять ситуацию под контроль, и год спустя инфляция составила семь процентов. Но в начале 2025-го, на фоне подорожания энергоресурсов, экономика вновь оказалась в кризисе. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах пяти процентов, ее показатель станет двузначным.
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