https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html

Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов

Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 28.01.2025

Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов

В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:05:00+03:00

2025-01-28T11:05:00+03:00

2025-01-28T14:10:00+03:00

экономика

молдавия

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владимир головатюк

мвф

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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк в соцсети Facebook*. "Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул четыре миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", — написал он. В числе основных кредиторов Молдавии Головатюк назвал МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию и Европейский инвестбанк. По словам эксперта, в 2021 году Кишинев получил от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022-м — 861 миллион, в 2023-м — 942 миллиона, а в 2024-м — уже более миллиарда. "Это означает, что после того как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82 процента", — заключил Головатюк. Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в республике достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023-го властям удалось взять ситуацию под контроль, и год спустя инфляция составила семь процентов. Но в начале 2025-го, на фоне подорожания энергоресурсов, экономика вновь оказалась в кризисе. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах пяти процентов, ее показатель станет двузначным.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241017/evrosoyuz-1978543972.html

https://ria.ru/20250128/moldavija-1995807940.html

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экономика, молдавия, россия, канада, владимир головатюк, мвф, еврокомиссия