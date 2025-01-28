https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 28.01.2025
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:05:00+03:00
2025-01-28T11:05:00+03:00
2025-01-28T14:10:00+03:00
экономика
молдавия
россия
канада
владимир головатюк
мвф
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк в соцсети Facebook*. "Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул четыре миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", — написал он. В числе основных кредиторов Молдавии Головатюк назвал МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию и Европейский инвестбанк. По словам эксперта, в 2021 году Кишинев получил от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022-м — 861 миллион, в 2023-м — 942 миллиона, а в 2024-м — уже более миллиарда. "Это означает, что после того как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82 процента", — заключил Головатюк. Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в республике достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023-го властям удалось взять ситуацию под контроль, и год спустя инфляция составила семь процентов. Но в начале 2025-го, на фоне подорожания энергоресурсов, экономика вновь оказалась в кризисе. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах пяти процентов, ее показатель станет двузначным.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/evrosoyuz-1978543972.html
https://ria.ru/20250128/moldavija-1995807940.html
молдавия
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, россия, канада, владимир головатюк, мвф, еврокомиссия
Экономика, Молдавия, Россия, Канада, Владимир Головатюк, МВФ, Еврокомиссия
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
Головатюк: внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. В конце 2024 года внешний государственный долг Молдавии впервые в истории превысил отметку в четыре миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк в соцсети Facebook*.
"Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул четыре миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", — написал он.
В числе основных кредиторов Молдавии
Головатюк назвал МВФ
, Еврокомиссию
, правительство Канады
, Агентство Франции по развитию и Европейский инвестбанк.
По словам эксперта, в 2021 году Кишинев получил от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022-м — 861 миллион, в 2023-м — 942 миллиона, а в 2024-м — уже более миллиарда.
"Это означает, что после того как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82 процента", — заключил Головатюк.
Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в республике достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023-го властям удалось взять ситуацию под контроль, и год спустя инфляция составила семь процентов. Но в начале 2025-го, на фоне подорожания энергоресурсов, экономика вновь оказалась в кризисе. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах пяти процентов, ее показатель станет двузначным.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.