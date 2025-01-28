https://ria.ru/20250128/gorlovka-1996013627.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:04:00+03:00
2025-01-28T23:04:00+03:00
2025-01-28T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:25 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.По данным управления, в результате атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, а также легковой гражданский автомобиль.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке в ДНР