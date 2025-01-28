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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 28.01.2025 (обновлено: 23:35 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/gorlovka-1996013627.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:04:00+03:00
2025-01-28T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:25 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.По данным управления, в результате атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, а также легковой гражданский автомобиль.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:25 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.
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По данным управления, в результате атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, а также легковой гражданский автомобиль.

ВСУ получают кассетные снаряды от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но Штаты и Украина в их число не входят. При взрыве такие бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает мирным гражданам: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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