https://ria.ru/20250128/germanija-1995939691.html

В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе

В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе - РИА Новости, 28.01.2025

В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе

Германия находится в глубоком экономическом кризисе, страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году, заявил президент Федерального объединения... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:48:00+03:00

2025-01-28T15:48:00+03:00

2025-01-28T15:48:00+03:00

экономика

германия

россия

европа

владимир путин

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Германия находится в глубоком экономическом кризисе, страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году, заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине. "Германия находится в глубоком экономическом кризисе. В этом году объем производства, предположительно, немного сократится. Эти цифры подчеркивают серьезность ситуации: рост в промышленности претерпел структурный перелом", - приводятся его слова в пресс-релизе на сайте объединения. Он добавил, что данный кризис является следствием не только и не столько пандемии и экономических последствий конфликта на Украине, но ещё с 2018 года отставание индустрии в Германии обусловлено структурными недостатками страны как места для ведения бизнеса. "Портфели заказов остаются пустыми, машины простаивают, компании больше не инвестируют - по крайней мере, не в Германии. Я не припомню такого плохого настроения в промышленных компаниях за всю свою профессиональную карьеру", - подчеркнул он. Ляйбингер пояснил, что путь к росту экономики страны делает "каменистым" стареющее общество, немецкая бюрократия, геополитическая напряженность, падение конкурентоспособности страны не только по отношению к Китаю, США, развивающимся странам, но и внутри Европы. "BDI призывает будущее правительство Германии незамедлительно подать сигналы облегчения и решительно выступить с программой роста и укрепления конкурентоспособности. На карту поставлено будущее страны, как промышленного центра", - добавил он. Глава германского промышленного союза призвал грядущий кабмин, который будет переизбран после голосования 23 февраля, провести обширные реформы по снижению бюрократии, цен на энергоресурсы, величины налогов и инвестировать в технологии будущего. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20241220/germaniya-1990135336.html

https://ria.ru/20241223/putin-1990716089.html

https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, европа, владимир путин, санкции в отношении россии