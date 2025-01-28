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В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе - РИА Новости, 28.01.2025
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15:48 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/germanija-1995939691.html
В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе
В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе - РИА Новости, 28.01.2025
В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе
Германия находится в глубоком экономическом кризисе, страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году, заявил президент Федерального объединения... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:48:00+03:00
2025-01-28T15:48:00+03:00
экономика
германия
россия
европа
владимир путин
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Германия находится в глубоком экономическом кризисе, страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году, заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине. "Германия находится в глубоком экономическом кризисе. В этом году объем производства, предположительно, немного сократится. Эти цифры подчеркивают серьезность ситуации: рост в промышленности претерпел структурный перелом", - приводятся его слова в пресс-релизе на сайте объединения. Он добавил, что данный кризис является следствием не только и не столько пандемии и экономических последствий конфликта на Украине, но ещё с 2018 года отставание индустрии в Германии обусловлено структурными недостатками страны как места для ведения бизнеса. "Портфели заказов остаются пустыми, машины простаивают, компании больше не инвестируют - по крайней мере, не в Германии. Я не припомню такого плохого настроения в промышленных компаниях за всю свою профессиональную карьеру", - подчеркнул он. Ляйбингер пояснил, что путь к росту экономики страны делает "каменистым" стареющее общество, немецкая бюрократия, геополитическая напряженность, падение конкурентоспособности страны не только по отношению к Китаю, США, развивающимся странам, но и внутри Европы. "BDI призывает будущее правительство Германии незамедлительно подать сигналы облегчения и решительно выступить с программой роста и укрепления конкурентоспособности. На карту поставлено будущее страны, как промышленного центра", - добавил он. Глава германского промышленного союза призвал грядущий кабмин, который будет переизбран после голосования 23 февраля, провести обширные реформы по снижению бюрократии, цен на энергоресурсы, величины налогов и инвестировать в технологии будущего. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, германия, россия, европа, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе

Глава BDI Ляйбингер: Германия находится в глубоком экономическом кризисе

© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Kay Nietfeld
Здание Рейхстага в Берлине, Германия . Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Германия находится в глубоком экономическом кризисе, страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году, заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине.
"Германия находится в глубоком экономическом кризисе. В этом году объем производства, предположительно, немного сократится. Эти цифры подчеркивают серьезность ситуации: рост в промышленности претерпел структурный перелом", - приводятся его слова в пресс-релизе на сайте объединения.
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Он добавил, что данный кризис является следствием не только и не столько пандемии и экономических последствий конфликта на Украине, но ещё с 2018 года отставание индустрии в Германии обусловлено структурными недостатками страны как места для ведения бизнеса.
«
"Портфели заказов остаются пустыми, машины простаивают, компании больше не инвестируют - по крайней мере, не в Германии. Я не припомню такого плохого настроения в промышленных компаниях за всю свою профессиональную карьеру", - подчеркнул он.
Ляйбингер пояснил, что путь к росту экономики страны делает "каменистым" стареющее общество, немецкая бюрократия, геополитическая напряженность, падение конкурентоспособности страны не только по отношению к Китаю, США, развивающимся странам, но и внутри Европы. "BDI призывает будущее правительство Германии незамедлительно подать сигналы облегчения и решительно выступить с программой роста и укрепления конкурентоспособности. На карту поставлено будущее страны, как промышленного центра", - добавил он.
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Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
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В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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