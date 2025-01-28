https://ria.ru/20250128/germanija-1995876910.html

В Германии призвали не вводить немецких миротворцев на Украину

В Германии призвали не вводить немецких миротворцев на Украину - РИА Новости, 28.01.2025

В Германии призвали не вводить немецких миротворцев на Украину

Немецкие военнослужащие не должны входить в миротворческие силы, которые могут быть потенциального размещены на Украине после окончания конфликта, заявила глава РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:53:00+03:00

2025-01-28T12:53:00+03:00

2025-01-28T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Немецкие военнослужащие не должны входить в миротворческие силы, которые могут быть потенциального размещены на Украине после окончания конфликта, заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 29 ноября 2024 года сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. "Германия не может всерьез разместить военнослужащих на российской границе, учитывая свою историю, учитывая, что более 20 миллионов советских граждан были убиты во время войны", - сказала Вагенкнехт в интервью газете Financial Times. В миротворческий контингент, который должен быть развернут под эгидой ООН, потенциально могли бы войти военнослужащие из Бразилии, Китая и Турции, добавила глава немецкой партии. "Нам нужны там силы ООН, но они должны исходить от держав, которые сейчас выступают посредниками в конфликте", - приводит издание слова Вагенкнехт. Кроме того, политик заявила, что расходы Германии на оборону "лучше должны быть меньше", чем 2% ВВП. Она также выступила против ослабления долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета ФРГ больше средств, чем в него поступает) ради увеличения расходов на эти цели. Кроме того, Вагенкнехт не исключила сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам оборонной политики. В настоящее время в Германии идут дискуссии вокруг предоставления дополнительной помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что не рассчитывает на принятие решения о выделении киевскому режиму дополнительного пакета военной помощи до досрочных парламентских выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля. Он подтвердил, что одобрит дополнительные поставки оружия Украине только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз. Оппозиционный блок ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия Германии (СвДП), а также "Зеленые" хотят профинансировать дополнительные поставки оружия за счет незапланированных расходов в бюджете до федеральных выборов. Согласно последнему опросу института INSA от 11 января, ССВ пользуется поддержкой 6% избирателей, что позволило бы партии пройти в бундестаг на парламентских выборах. Блок ХДС/ХСС остается наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30%, на втором месте идет АдГ с поддержкой в 22%, а социал-демократы Шольца - третьи с рейтингом в районе 16%.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991839327.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html

https://ria.ru/20250119/skandal-1994502869.html

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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, дмитрий песков, олаф шольц, оон, хдс/хсс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)