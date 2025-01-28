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В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом - РИА Новости, 28.01.2025
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12:41 28.01.2025 (обновлено: 12:42 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/genotsid-1995876685.html
В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом
В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом - РИА Новости, 28.01.2025
В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом
Верховный суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:41:00+03:00
2025-01-28T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Верховный суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Карачаево-Черкесской еспублики удовлетворил заявление прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Черкесской и Карачаевской автономных областей Ставропольского края (в настоящее время – Карачаево-Черкесская республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Ранее заявление было направлено в суд по поручению генпрокурора Игоря Краснова. По информации ведомства, представленными суду доказательствами были подтверждены факты пыток, истязаний и массового уничтожения мирного населения и военнопленных, длительного неоказания им медицинской помощи, создания невыносимых жизненных условий, применения карательных мер за любые проявления неповиновения. Установлено, что общее число убитых и замученных во время оккупации мирных жителей и военнопленных превысило 7,5 тысяч человек. Фашистскими захватчиками был нанесен колоссальный ущерб хозяйству и инфраструктуре региона. Повсеместно разрушены жилые дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Размер материального ущерба, причиненного оккупантами, превысил 13 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
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происшествия, ссср, россия, ставропольский край, игорь краснов
Происшествия, СССР, Россия, Ставропольский край, Игорь Краснов
В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом

Верховный суд КЧР признал преступления немецко-фашистских в регионе геноцидом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Верховный суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Карачаево-Черкесской еспублики удовлетворил заявление прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Черкесской и Карачаевской автономных областей Ставропольского края (в настоящее время – Карачаево-Черкесская республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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Ранее заявление было направлено в суд по поручению генпрокурора Игоря Краснова.
По информации ведомства, представленными суду доказательствами были подтверждены факты пыток, истязаний и массового уничтожения мирного населения и военнопленных, длительного неоказания им медицинской помощи, создания невыносимых жизненных условий, применения карательных мер за любые проявления неповиновения. Установлено, что общее число убитых и замученных во время оккупации мирных жителей и военнопленных превысило 7,5 тысяч человек.
Фашистскими захватчиками был нанесен колоссальный ущерб хозяйству и инфраструктуре региона. Повсеместно разрушены жилые дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Размер материального ущерба, причиненного оккупантами, превысил 13 миллиардов рублей.
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