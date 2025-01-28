https://ria.ru/20250128/genotsid-1995876685.html

В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом

В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом - РИА Новости, 28.01.2025

В КЧР признали преступления немецко-фашистских захватчиков геноцидом

Верховный суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:41:00+03:00

2025-01-28T12:41:00+03:00

2025-01-28T12:42:00+03:00

происшествия

ссср

россия

ставропольский край

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Верховный суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Карачаево-Черкесской еспублики удовлетворил заявление прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Черкесской и Карачаевской автономных областей Ставропольского края (в настоящее время – Карачаево-Черкесская республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Ранее заявление было направлено в суд по поручению генпрокурора Игоря Краснова. По информации ведомства, представленными суду доказательствами были подтверждены факты пыток, истязаний и массового уничтожения мирного населения и военнопленных, длительного неоказания им медицинской помощи, создания невыносимых жизненных условий, применения карательных мер за любые проявления неповиновения. Установлено, что общее число убитых и замученных во время оккупации мирных жителей и военнопленных превысило 7,5 тысяч человек. Фашистскими захватчиками был нанесен колоссальный ущерб хозяйству и инфраструктуре региона. Повсеместно разрушены жилые дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Размер материального ущерба, причиненного оккупантами, превысил 13 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

https://ria.ru/20250112/kniga-1993310225.html

ссср

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ссср, россия, ставропольский край, игорь краснов