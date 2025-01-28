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Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области
Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области
Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:11:00+03:00
2025-01-28T14:11:00+03:00
2025-01-28T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий ГанчевВо вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром."Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск", - сказал собеседник.Он заметил, что высота правого берега реки Оскол "полностью контролировалась противником". "И все наши поселки, которые вдоль линии соприкосновения по левобережью Оскола сейчас… возможно, у нас уже станет для наших жителей немножко легче в плане обстрелов", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html
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харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев
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Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области
Ганчев: освобождение Двуречной позволит выдвинуться в сторону Волчанска