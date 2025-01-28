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Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 28.01.2025 (обновлено: 14:18 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ganchev-1995910377.html
Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области
Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области
Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:11:00+03:00
2025-01-28T14:18:00+03:00
харьковская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
виталий ганчев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий ГанчевВо вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром."Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск", - сказал собеседник.Он заметил, что высота правого берега реки Оскол "полностью контролировалась противником". "И все наши поселки, которые вдоль линии соприкосновения по левобережью Оскола сейчас… возможно, у нас уже станет для наших жителей немножко легче в плане обстрелов", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html
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харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
Ганчев объяснил значение освобождения Двуречной в Харьковской области

Ганчев: освобождение Двуречной позволит выдвинуться в сторону Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.
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"Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск", - сказал собеседник.
Он заметил, что высота правого берега реки Оскол "полностью контролировалась противником". "И все наши поселки, которые вдоль линии соприкосновения по левобережью Оскола сейчас… возможно, у нас уже станет для наших жителей немножко легче в плане обстрелов", - добавил Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВиталий Ганчев
 
 
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