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В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними
В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними - РИА Новости, 28.01.2025
В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними
Директора начальной школы арестовали в американской Флориде после вечеринки с алкоголем, на которой присутствовали до 100 несовершеннолетних, сообщает телеканал РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:52:00+03:00
2025-01-28T17:52:00+03:00
2025-01-28T17:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Директора начальной школы арестовали в американской Флориде после вечеринки с алкоголем, на которой присутствовали до 100 несовершеннолетних, сообщает телеканал ABC. Как уточняет телеканал, инцидент произошел 19 января, соседи вызвали полицию, а офицеры обнаружили по адресу домашнюю вечеринку, на которой присутствовали более 100 несовершеннолетних, многие из которых употребляли алкоголь. Дом принадлежал Элизабет Хилл-Бродиган - директору начальной школы, а участники вечеринки были настолько пьяны, что им понадобилась медицинская помощь, говорится в сообщении. Полиция также задержала учителя школы Карли Андерсон, обвинив ее в пренебрежении родительскими обязанностями, а также в содействии совершению правонарушения несовершеннолетними.
https://ria.ru/20240421/cbs-1941298884.html
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в мире, флорида
В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними
Во Флориде директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними