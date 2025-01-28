https://ria.ru/20250128/florida-1995971061.html

В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними

В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними - РИА Новости, 28.01.2025

В США директора школы арестовали после вечеринки с несовершеннолетними

Директора начальной школы арестовали в американской Флориде после вечеринки с алкоголем, на которой присутствовали до 100 несовершеннолетних, сообщает телеканал РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:52:00+03:00

2025-01-28T17:52:00+03:00

2025-01-28T17:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Директора начальной школы арестовали в американской Флориде после вечеринки с алкоголем, на которой присутствовали до 100 несовершеннолетних, сообщает телеканал ABC. Как уточняет телеканал, инцидент произошел 19 января, соседи вызвали полицию, а офицеры обнаружили по адресу домашнюю вечеринку, на которой присутствовали более 100 несовершеннолетних, многие из которых употребляли алкоголь. Дом принадлежал Элизабет Хилл-Бродиган - директору начальной школы, а участники вечеринки были настолько пьяны, что им понадобилась медицинская помощь, говорится в сообщении. Полиция также задержала учителя школы Карли Андерсон, обвинив ее в пренебрежении родительскими обязанностями, а также в содействии совершению правонарушения несовершеннолетними.

https://ria.ru/20240421/cbs-1941298884.html

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в мире, флорида