https://ria.ru/20250128/fitso-1996015326.html

Фицо рассказал, как Зеленский хотел добиться от него поддержки

Фицо рассказал, как Зеленский хотел добиться от него поддержки - РИА Новости, 28.01.2025

Фицо рассказал, как Зеленский хотел добиться от него поддержки

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский прислал ему протокол их встречи, которая еще не состоялась, где хотел получить гарантию... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:38:00+03:00

2025-01-28T23:38:00+03:00

2025-01-28T23:41:00+03:00

украина

словакия

давос

роберт фицо

владимир зеленский

нато

евросоюз

всемирный экономический форум в давосе

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БРАТИСЛАВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский прислал ему протокол их встречи, которая еще не состоялась, где хотел получить гарантию поддержки членства Украины в НАТО. Фицо ранее предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом. Встреча не состоялась. По словам Фицо, Зеленский своим нежеланием встретиться в Давосе дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита газа. "Я хочу вас проинформировать, дамы и господа. Я был готов на встречу (с Владимиром Зеленским - ред.) в Давосе. Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по экономическим делам, отрывок его выступления опубликован в социальной сети Facebook*.Ранее Фицо говорил, что его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет столь серьезные риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками третьей мировой войны". Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html

https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html

украина

словакия

давос

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украина, словакия, давос, роберт фицо, владимир зеленский, нато, евросоюз, всемирный экономический форум в давосе, в мире