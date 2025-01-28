Рейтинг@Mail.ru
Фицо сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 28.01.2025 (обновлено: 15:20 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/fitso-1995926901.html
Фицо сделал новое заявление о Зеленском
Фицо сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 28.01.2025
Фицо сделал новое заявление о Зеленском
Угроза отмены антироссийских санкций может повлиять на позицию Украины в вопросе транзита газа, цитирует премьера Словакии Роберта Фицо портал Teraz. "Это язык, РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:55:00+03:00
2025-01-28T15:20:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
транзит газа через украину
украина
еврокомиссия
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Угроза отмены антироссийских санкций может повлиять на позицию Украины в вопросе транзита газа, цитирует премьера Словакии Роберта Фицо портал Teraz. "Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. В свою очередь, глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html
https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, транзит газа через украину, украина, еврокомиссия, россия, евросоюз
В мире, Словакия, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, Украина, Еврокомиссия, Россия, Евросоюз
Фицо сделал новое заявление о Зеленском

Фицо: угроза снятия санкций с РФ может изменить позицию Зеленского по газу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Угроза отмены антироссийских санкций может повлиять на позицию Украины в вопросе транзита газа, цитирует премьера Словакии Роберта Фицо портал Teraz.

"Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу
10:10
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию.

В свою очередь, глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной.

"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
25 января, 19:17
 
В миреСловакияРоберт Фицотранзит газа через УкраинуУкраинаЕврокомиссияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала