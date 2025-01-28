https://ria.ru/20250128/fitso-1995926901.html

Фицо сделал новое заявление о Зеленском

Фицо сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 28.01.2025

Фицо сделал новое заявление о Зеленском

Угроза отмены антироссийских санкций может повлиять на позицию Украины в вопросе транзита газа, цитирует премьера Словакии Роберта Фицо портал Teraz. "Это язык, РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:55:00+03:00

2025-01-28T14:55:00+03:00

2025-01-28T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Угроза отмены антироссийских санкций может повлиять на позицию Украины в вопросе транзита газа, цитирует премьера Словакии Роберта Фицо портал Teraz. "Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. В свою очередь, глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html

https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html

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в мире, словакия, роберт фицо, транзит газа через украину, украина, еврокомиссия, россия, евросоюз