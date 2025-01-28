Фицо сделал новое заявление о Зеленском
Фицо: угроза снятия санкций с РФ может изменить позицию Зеленского по газу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Угроза отмены антироссийских санкций может повлиять на позицию Украины в вопросе транзита газа, цитирует премьера Словакии Роберта Фицо портал Teraz.
"Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он.
"Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро", — сказал он.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию.
В свою очередь, глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В свою очередь, глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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