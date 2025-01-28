https://ria.ru/20250128/festival-1995990118.html
Стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве" - РИА Новости, 28.01.2025
Стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал в российской столице во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:24:00+03:00
2025-01-28T19:24:00+03:00
2025-01-28T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал в российской столице во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия фестиваля на Манежной площади, которая является главной площадкой фестиваля, приняли участие посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместитель мэра в правительстве Москвы Наталья Сергунина. "Это событие не только двусторонних отношений России и Китая, это настоящее международное событие. Во-первых, наши две страны - крупнейшие страны, которые являются гарантами во многом стабильности и безопасности в мире", - сказала Захарова, отметив, что фестиваль показывает, как можно с уважением относиться к культуре друг друга. В свою очередь посол Китая выразил благодарность правительству Москвы за организацию фестиваля, отметив, что российско-китайские отношения за три четверти века стали более зрелыми и стабильными, а культурное сотрудничество еще больше укрепляет дружбу и взаимопонимание между странами. "Приглашаем всех встретить Новый год в Москве еще раз - уже по восточному календарю. Январские каникулы прошли с большим успехом, новогодние площадки приняли миллионы посетителей. В ближайшие две недели нас также ждет насыщенная и интересная программа. Запланировано свыше 400 мероприятий: театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Центральные улицы украсили световые инсталляции", - сказала Сергунина. На Манежной площади все желающие смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров. Кроме того, будут проводиться мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). Фестиваль продлится до 9 февраля. Кроме того, по данным мэрии, на Тверской площади пройдут тематические представления и танцы дракона. На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" состоятся мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии, росписи китайских бумажных фонариков и вееров в восточном стиле. Фуд-корт предложит сет-меню с китайскими блюдами. Китайский Новый год отметят и на других площадках столицы. Китайский Новый год также отмечается и в других странах Азии.
https://ria.ru/20250128/moskva-1995883398.html
https://ria.ru/20250128/novyy_god-1842514776.html
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Фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. На Манежной площади все желающие смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров.
Кроме того, будут проводиться мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). Фестиваль продлится до 9 февраля.
2025-01-28T19:24
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в мире, китай, китайский новый год, россия, москва, чжан ханьхуэй, мария захарова, наталья сергунина
В мире, Китай, Китайский Новый год, Россия, Москва, Чжан Ханьхуэй, Мария Захарова, Наталья Сергунина
Стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Началась церемония в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве"
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал в российской столице во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия фестиваля на Манежной площади, которая является главной площадкой фестиваля, приняли участие посол Китая
в России Чжан Ханьхуэй
, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, заместитель мэра в правительстве Москвы Наталья Сергунина
.
"Это событие не только двусторонних отношений России и Китая, это настоящее международное событие. Во-первых, наши две страны - крупнейшие страны, которые являются гарантами во многом стабильности и безопасности в мире", - сказала Захарова, отметив, что фестиваль показывает, как можно с уважением относиться к культуре друг друга.
В свою очередь посол Китая выразил благодарность правительству Москвы за организацию фестиваля, отметив, что российско-китайские отношения за три четверти века стали более зрелыми и стабильными, а культурное сотрудничество еще больше укрепляет дружбу и взаимопонимание между странами.
"Приглашаем всех встретить Новый год в Москве еще раз - уже по восточному календарю. Январские каникулы прошли с большим успехом, новогодние площадки приняли миллионы посетителей. В ближайшие две недели нас также ждет насыщенная и интересная программа. Запланировано свыше 400 мероприятий: театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Центральные улицы украсили световые инсталляции", - сказала Сергунина.
На Манежной площади все желающие смогут увидеть шоу барабанщиков, танцы дракона и выступления китайских театров. Кроме того, будут проводиться мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы). Фестиваль продлится до 9 февраля.
Кроме того, по данным мэрии, на Тверской площади пройдут тематические представления и танцы дракона. На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" состоятся мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии, росписи китайских бумажных фонариков и вееров в восточном стиле. Фуд-корт предложит сет-меню с китайскими блюдами. Китайский Новый год отметят и на других площадках столицы.
Китайский Новый год также отмечается и в других странах Азии
.