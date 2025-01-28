https://ria.ru/20250128/estonija-1995903962.html

Эстония планирует расширить закупки южнокорейской артиллерии

Эстония планирует расширить закупки южнокорейской артиллерии - РИА Новости, 28.01.2025

Эстония планирует расширить закупки южнокорейской артиллерии

Эстония планирует расширить закупки южнокорейской артиллерии, включая дальнобойную, для "сдерживания России", заявил в интервью агентству Рёнхап эстонский... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:53:00+03:00

2025-01-28T13:53:00+03:00

2025-01-28T13:53:00+03:00

россия

южная корея

эстония

ханно певкур

нато

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СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Эстония планирует расширить закупки южнокорейской артиллерии, включая дальнобойную, для "сдерживания России", заявил в интервью агентству Рёнхап эстонский министр обороны Ханно Певкур по итогам визита в Южную Корею. "У нас есть интерес к дополнительным закупкам самоходных гаубиц K9 и других артиллерийских оружейных систем... Мы рассматриваем не только K9, но и другие системы вооружений, это одна из целей моего визита в Южную Корею... При этом мы уделяем особое внимание сфере "огня на большую глубину", - цитирует агентство слова министра. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Как отмечает Рёнхап, концепция "огня на большую глубину" предполагает нанесение ударов по глубоким тылам противника, в связи с чем ожидается, что Эстония может закупить в Южной Корее ракетные системы залпового огня K239 "Чхонму", ранее уже приобретенные Польшей. В ходе визита эстонский министр, как сообщается, встречался с представителями компаний Hanwha Aerospace и LIG Nex1, являющимися производителями данной РСЗО и реактивных снарядов к ней. В интервью Певкур заявил, что решение Эстонии о закупке южнокорейских самоходных артиллерийских установок K9 было отчасти связано с тем, что аналогичные САУ уже закупили Польша, Финляндия и другие страны, что делало их выгодным выбором с точки зрения "оперативной совместимости, а также обслуживания и ремонта". При этом говоря о ежегодном увеличении трат на оборону министр заявил, что это необходимо для "сдерживания России". Южная Корея за последние годы поставила сотни единиц самоходных артиллерийских установок европейским странам, расположенным у границ России.

https://ria.ru/20241126/miting-1985877776.html

https://ria.ru/20250103/estoniya-1992427553.html

россия

южная корея

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, южная корея, эстония, ханно певкур, нато