https://ria.ru/20250128/es-1995870320.html

От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле

От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.01.2025

От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле

Евросоюз продолжает санкционную политику против России, но от этого страдают сами европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:25:00+03:00

2025-01-28T12:25:00+03:00

2025-01-28T12:29:00+03:00

европа

россия

евросоюз

дмитрий песков

кайя каллас

венгрия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз продолжает санкционную политику против России, но от этого страдают сами европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия."В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать развитие санкционной политики ЕС по отношению к России

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

европа

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, евросоюз, дмитрий песков, кайя каллас, венгрия, в мире