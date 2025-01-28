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От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.01.2025
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12:25 28.01.2025 (обновлено: 12:29 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/es-1995870320.html
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.01.2025
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле
Евросоюз продолжает санкционную политику против России, но от этого страдают сами европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:25:00+03:00
2025-01-28T12:29:00+03:00
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дмитрий песков
кайя каллас
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз продолжает санкционную политику против России, но от этого страдают сами европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия."В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать развитие санкционной политики ЕС по отношению к России
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европа, россия, евросоюз, дмитрий песков, кайя каллас, венгрия, в мире
Европа, Россия, Евросоюз, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Венгрия, В мире
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявили в Кремле

Песков заявил, что от санкций ЕС страдают сами европейцы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз продолжает санкционную политику против России, но от этого страдают сами европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия.
"В данном случае никаких новаций нет. ЕС продолжает свою санкционную политику, все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать развитие санкционной политики ЕС по отношению к России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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ЕвропаРоссияЕвросоюзДмитрий ПесковКайя КалласВенгрияВ мире
 
 
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