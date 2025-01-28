https://ria.ru/20250128/enot-1995860337.html

Енота, просидевшего три дня на дереве в Краснодаре, доставили в питомник

Енота, просидевшего три дня на дереве в Краснодаре, доставили в питомник - РИА Новости, 28.01.2025

Енота, просидевшего три дня на дереве в Краснодаре, доставили в питомник

Енота Илюшу, просидевшего три дня на дереве в Краснодаре, доставили в питомник в Анапе, сообщила РИА Новости владелица учреждения Елена Уткина. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:43:00+03:00

2025-01-28T11:43:00+03:00

2025-01-28T14:41:00+03:00

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КРАСНОДАР, 28 янв — РИА Новости. Енота Илюшу, просидевшего три дня на дереве в Краснодаре, доставили в питомник в Анапе, сообщила РИА Новости владелица учреждения Елена Уткина. "Его привезли в час ночи. Енот перепуган. В хорошем состоянии, худоват. Сейчас он под наблюдением, тем более что он погрыз спасателя, поэтому десять дней попросили за ним наблюдать, дабы его не изымать — в плане бешенства и все прочее. С виду по еноту не скажешь, что он бешеный. Он кушает — приехал и ночью уже кушал, активный, светобоязни у него нет, но по просьбе того же спасателя мы наблюдаем за ним и будем докладывать о его самочувствии, чтобы не волновались там люди. Будет жить у нас", —рассказала она.Собеседница агентства предположила, что енота могли выбросить, но понять, домашний он или дикий, невозможно, поскольку зверь "на стрессе".Елена вместе с мужем Михаилом помогают животным: в их частном доме проживают более 30 енотов-отказников, в том числе инвалидов, "кто без глаз, кто без ног", а также 50 котов и 40 собак.Судя по опубликованным в Сети кадрам, енот забрался на самую верхушку дерева в минувшую субботу, но слезть не смог. Специалисты краснодарской службы спасения, несмотря на сопротивление животного, спустили его на землю, отвезли в ветклинику, а затем в питомник.

https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html

https://ria.ru/20250117/kot-1994286542.html

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краснодар, анапа