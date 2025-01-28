https://ria.ru/20250128/endokrinolog-1995813880.html

Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы

Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы - РИА Новости, 28.01.2025

Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы

Раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:29:00+03:00

2025-01-28T03:29:00+03:00

2025-01-28T03:29:00+03:00

общество

здоровье

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова. "Если у человека наблюдаются плохое настроение, раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон и бледность кожных покровов - то это могут симптомы, указывающие на сбои в работе щитовидной железы. Также поводом для обращения к врачу-эндокринологу могут быть такие явления, как частые запоры, снижение веса на фоне повышенного аппетита, тремор конечностей и сбои в работе сердца, скачки артериального давления", - рассказала Невольникова. Врач добавила, что среди симптомов сбоя в работе щитовидной железы могут также наблюдаться слабость в мышцах, нарушение координации, ухудшение памяти и внимания, и депрессивные состояния, апатия.

https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье