https://ria.ru/20250128/endokrinolog-1995813880.html
Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы
Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы - РИА Новости, 28.01.2025
Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы
Раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:29:00+03:00
2025-01-28T03:29:00+03:00
2025-01-28T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова. "Если у человека наблюдаются плохое настроение, раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон и бледность кожных покровов - то это могут симптомы, указывающие на сбои в работе щитовидной железы. Также поводом для обращения к врачу-эндокринологу могут быть такие явления, как частые запоры, снижение веса на фоне повышенного аппетита, тремор конечностей и сбои в работе сердца, скачки артериального давления", - рассказала Невольникова. Врач добавила, что среди симптомов сбоя в работе щитовидной железы могут также наблюдаться слабость в мышцах, нарушение координации, ухудшение памяти и внимания, и депрессивные состояния, апатия.
https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html
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РИА Новости
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общество, здоровье
Эндокринолог назвала симптомы сбоя в работе щитовидной железы
Врач Невольникова: плохой сон может говорить о сбое работы щитовидной железы
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут указывать на сбои в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.
"Если у человека наблюдаются плохое настроение, раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон и бледность кожных покровов - то это могут симптомы, указывающие на сбои в работе щитовидной железы. Также поводом для обращения к врачу-эндокринологу могут быть такие явления, как частые запоры, снижение веса на фоне повышенного аппетита, тремор конечностей и сбои в работе сердца, скачки артериального давления", - рассказала Невольникова.
Врач добавила, что среди симптомов сбоя в работе щитовидной железы могут также наблюдаться слабость в мышцах, нарушение координации, ухудшение памяти и внимания, и депрессивные состояния, апатия.