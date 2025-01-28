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В ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле пострадали восемь человек
В ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле пострадали восемь человек - РИА Новости, 28.01.2025
В ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в городе Барнауле Алтайского края, четверых госпитализировали, сообщили журналистам в региональном РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:42:00+03:00
2025-01-28T17:42:00+03:00
2025-01-28T18:01:00+03:00
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БАРНАУЛ, 28 янв – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в городе Барнауле Алтайского края, четверых госпитализировали, сообщили журналистам в региональном минздраве. "Около 19.00 (15.00 мск - ред.) на пересечении улиц А. Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая №7 и маршрутного автобуса №35. В настоящий момент на месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что за медицинской помощью обратились уже восемь человек. "Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП (больницу скорой медпомощи - ред.). Четверо после оказания медпомощи отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – сообщили в минздраве. Помощь пострадавшим оказывали три бригады. Также на место выезжала автоцистерна пожарной части. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети", - рассказала журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина. В свою очередь в СУСК РФ по региону сообщили журналистам, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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россия, алтайский край, барнаул, происшествия
Россия, Алтайский край, Барнаул, Происшествия
В ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле пострадали восемь человек
Минздрав сообщил о восьми пострадавших в ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле
БАРНАУЛ, 28 янв – РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в городе Барнауле Алтайского края, четверых госпитализировали, сообщили журналистам в региональном минздраве.
"Около 19.00 (15.00 мск - ред.) на пересечении улиц А. Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая №7 и маршрутного автобуса №35. В настоящий момент на месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что за медицинской помощью обратились уже восемь человек.
"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП (больницу скорой медпомощи - ред.). Четверо после оказания медпомощи отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – сообщили в минздраве.
Помощь пострадавшим оказывали три бригады. Также на место выезжала автоцистерна пожарной части.
"По поручению прокурора Алтайского края
Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети", - рассказала журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
В свою очередь в СУСК РФ
по региону сообщили журналистам, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.