https://ria.ru/20250128/drkongo-1995893940.html

МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго

МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025

МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго

Международный комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:26:00+03:00

2025-01-28T13:26:00+03:00

2025-01-28T15:59:00+03:00

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

африка

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ЖЕНЕВА, 28 янв — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в городе Гома, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф."МККК поддерживает контакты со всеми сторонами в конфликте и предупредил их об опасности утечки штаммов вируса, в частности Эболы, из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Последствия были бы катастрофическими", — сказал он.На востоке ДР Конго действует множество повстанческих группировок. В провинции Северное Киву боевые действия ведет движение M23, в поддержке которого ДРК обвиняет Руанду. В последние дни мятежники захватили уже несколько городов.M23 заявляет, что борется за интересы этнического меньшинства тутси. Конфликт уходит корнями в геноцид в Руанде 1994 года — тогда погибли более миллиона человек, в основном тутси, которых убивали этнические хуту. При этом Руанда заявляет, что защищает тутси в ДР Конго от воинствующих хуту. Власти ДР Конго расценивают вторжение со стороны Руанды как нарушение суверенитета и объявление войны.

https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html

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в мире, международный комитет красного креста (мккк), африка, женева (город)