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МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025
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13:26 28.01.2025 (обновлено: 15:59 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/drkongo-1995893940.html
МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго
МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025
МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго
Международный комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:26:00+03:00
2025-01-28T15:59:00+03:00
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
африка
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ЖЕНЕВА, 28 янв — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в городе Гома, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф."МККК поддерживает контакты со всеми сторонами в конфликте и предупредил их об опасности утечки штаммов вируса, в частности Эболы, из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Последствия были бы катастрофическими", — сказал он.На востоке ДР Конго действует множество повстанческих группировок. В провинции Северное Киву боевые действия ведет движение M23, в поддержке которого ДРК обвиняет Руанду. В последние дни мятежники захватили уже несколько городов.M23 заявляет, что борется за интересы этнического меньшинства тутси. Конфликт уходит корнями в геноцид в Руанде 1994 года — тогда погибли более миллиона человек, в основном тутси, которых убивали этнические хуту. При этом Руанда заявляет, что защищает тутси в ДР Конго от воинствующих хуту. Власти ДР Конго расценивают вторжение со стороны Руанды как нарушение суверенитета и объявление войны.
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), африка, женева (город)
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Африка, Женева (город)
МККК заявил о риске утечки опасных вирусов из лаборатории в ДР Конго

МККК предупредил о риске утечки вирусов из лаборатории Гомы в ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Январь 2025
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Январь 2025
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ЖЕНЕВА, 28 янв — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта на востоке Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в городе Гома, заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф.
«
"МККК поддерживает контакты со всеми сторонами в конфликте и предупредил их об опасности утечки штаммов вируса, в частности Эболы, из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Последствия были бы катастрофическими", — сказал он.
На востоке ДР Конго действует множество повстанческих группировок. В провинции Северное Киву боевые действия ведет движение M23, в поддержке которого ДРК обвиняет Руанду. В последние дни мятежники захватили уже несколько городов.
M23 заявляет, что борется за интересы этнического меньшинства тутси. Конфликт уходит корнями в геноцид в Руанде 1994 года — тогда погибли более миллиона человек, в основном тутси, которых убивали этнические хуту. При этом Руанда заявляет, что защищает тутси в ДР Конго от воинствующих хуту. Власти ДР Конго расценивают вторжение со стороны Руанды как нарушение суверенитета и объявление войны.
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ДР Конго назвали агрессию Руанды объявлением войны
26 января, 20:13
 
В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)АфрикаЖенева (город)
 
 
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