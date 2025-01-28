Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 28.01.2025 (обновлено: 12:15 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/dom-1995865004.html
WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы
WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы - РИА Новости, 28.01.2025
WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы
Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:07:00+03:00
2025-01-28T12:15:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
чак шумер
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку. "Белый дом поручил правительственным министерствам и агентствам приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи, не вдаваясь в подробности, в ожидании их пересмотра администрацией Трампа", - говорится в материале газеты. По словам источника издания, служебная записка, разосланная в ведомства в понедельник, привела некоторых сотрудников в замешательство - они пытались понять, какие программы затрагивало данное распоряжение и как они должны реагировать. Издание отмечает, что неясно, идет ли речь о приостановке всех имеющихся программ финансовой помощи или только о тех, которые касаются подписанных Трампом указов в первую неделю пребывания на должности. В разосланном сообщении отмечается, что временная приостановка программ предоставит администрации Трампа "время для пересмотра программ агентств и определения оптимального финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами президента". Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
https://ria.ru/20250128/ssha-1995851247.html
https://ria.ru/20250125/kiev-1995468977.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, чак шумер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Чак Шумер, Выборы президента США — 2024
WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы

WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы из-за пересмотра

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку.
"Белый дом поручил правительственным министерствам и агентствам приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи, не вдаваясь в подробности, в ожидании их пересмотра администрацией Трампа", - говорится в материале газеты.
Офис Службы гражданства и иммиграции США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев
11:15
По словам источника издания, служебная записка, разосланная в ведомства в понедельник, привела некоторых сотрудников в замешательство - они пытались понять, какие программы затрагивало данное распоряжение и как они должны реагировать.
Издание отмечает, что неясно, идет ли речь о приостановке всех имеющихся программ финансовой помощи или только о тех, которые касаются подписанных Трампом указов в первую неделю пребывания на должности.
В разосланном сообщении отмечается, что временная приостановка программ предоставит администрации Трампа "время для пересмотра программ агентств и определения оптимального финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами президента".
Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США
25 января, 15:38
 
В миреСШАДональд ТрампЧак ШумерВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала