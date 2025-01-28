https://ria.ru/20250128/dom-1995865004.html

WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы

WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы - РИА Новости, 28.01.2025

WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы

Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:07:00+03:00

2025-01-28T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку. "Белый дом поручил правительственным министерствам и агентствам приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи, не вдаваясь в подробности, в ожидании их пересмотра администрацией Трампа", - говорится в материале газеты. По словам источника издания, служебная записка, разосланная в ведомства в понедельник, привела некоторых сотрудников в замешательство - они пытались понять, какие программы затрагивало данное распоряжение и как они должны реагировать. Издание отмечает, что неясно, идет ли речь о приостановке всех имеющихся программ финансовой помощи или только о тех, которые касаются подписанных Трампом указов в первую неделю пребывания на должности. В разосланном сообщении отмечается, что временная приостановка программ предоставит администрации Трампа "время для пересмотра программ агентств и определения оптимального финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами президента". Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".

https://ria.ru/20250128/ssha-1995851247.html

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в мире, сша, дональд трамп, чак шумер, выборы президента сша — 2024