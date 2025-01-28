https://ria.ru/20250128/distsiplina-1995976402.html

Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину

Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину - РИА Новости, 28.01.2025

Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину

Важно включить предметы "Основы православной культуры" или "Нравственные основы семейной жизни" в программу педагогических вузов и колледжей, заявил патриарх... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:10:00+03:00

2025-01-28T18:10:00+03:00

2025-01-28T18:41:00+03:00

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Важно включить предметы "Основы православной культуры" или "Нравственные основы семейной жизни" в программу педагогических вузов и колледжей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений. Ранее он отметил, что из года в год наблюдается рост процента выбора модуля "Основы православной культуры" из списка модулей "Основ религиозных культур и светской этики" среди родителей школьников. По его словам, это показатель большой проведенной работы и "того запроса, который существует в нашем обществе". "Для продолжения этой работы считаю важным включение в образовательные программы педвузов и колледжей таких дисциплин, как "Основы православной культуры", "Основы духовно-нравственной культуры народов России", "Нравственные основы семейной жизни" и других. Педвузам и колледжам может быть предоставлена свобода выбора из этих курсов, но важно, чтобы эти предметы и курсы действительно были внедрены в наше образование", - сказал патриарх Кирилл. Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.

https://ria.ru/20250128/osnovy-1995969909.html

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Никита Бизин

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия