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Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину
Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину - РИА Новости, 28.01.2025
Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину
Важно включить предметы "Основы православной культуры" или "Нравственные основы семейной жизни" в программу педагогических вузов и колледжей, заявил патриарх... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:10:00+03:00
2025-01-28T18:10:00+03:00
2025-01-28T18:41:00+03:00
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Важно включить предметы "Основы православной культуры" или "Нравственные основы семейной жизни" в программу педагогических вузов и колледжей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений. Ранее он отметил, что из года в год наблюдается рост процента выбора модуля "Основы православной культуры" из списка модулей "Основ религиозных культур и светской этики" среди родителей школьников. По его словам, это показатель большой проведенной работы и "того запроса, который существует в нашем обществе". "Для продолжения этой работы считаю важным включение в образовательные программы педвузов и колледжей таких дисциплин, как "Основы православной культуры", "Основы духовно-нравственной культуры народов России", "Нравственные основы семейной жизни" и других. Педвузам и колледжам может быть предоставлена свобода выбора из этих курсов, но важно, чтобы эти предметы и курсы действительно были внедрены в наше образование", - сказал патриарх Кирилл. Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.
https://ria.ru/20250128/osnovy-1995969909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новую дисциплину
Глава РПЦ призвал преподавать в педвузах "Нравственные основы семейной жизни"
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Важно включить предметы "Основы православной культуры" или "Нравственные основы семейной жизни" в программу педагогических вузов и колледжей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений.
Ранее он отметил, что из года в год наблюдается рост процента выбора модуля "Основы православной культуры" из списка модулей "Основ религиозных культур и светской этики" среди родителей школьников. По его словам, это показатель большой проведенной работы и "того запроса, который существует в нашем обществе".
"Для продолжения этой работы считаю важным включение в образовательные программы педвузов и колледжей таких дисциплин, как "Основы православной культуры", "Основы духовно-нравственной культуры народов России", "Нравственные основы семейной жизни" и других. Педвузам и колледжам может быть предоставлена свобода выбора из этих курсов, но важно, чтобы эти предметы и курсы действительно были внедрены в наше образование", - сказал патриарх Кирилл.
Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве
26-30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В программе, по данным организаторов, 18 тематических направлений, более 200 мероприятий. Финальное заседание чтений состоится 30 января в храме Христа Спасителя, там будет оглашен проект итогового документа форума.