https://ria.ru/20250128/devochka-1995847599.html

В Забайкалье мужчина напал на девочку

В Забайкалье мужчина напал на девочку - РИА Новости, 28.01.2025

В Забайкалье мужчина напал на девочку

В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:53:00+03:00

2025-01-28T10:53:00+03:00

2025-01-28T14:47:00+03:00

происшествия

краснокаменск

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 28 янв — РИА Новости. В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России. "В средствах массовой информации были опубликованы сведения о нападении вечером 25 января 2025 года мужчины на несовершеннолетнюю в городе Краснокаменске. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан", — говорится в релизе.В ближайшее время подозреваемого допросят. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, добавили в ведомстве.В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия".

https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html

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Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку 2025-01-28T10:53 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснокаменск, забайкальский край, россия