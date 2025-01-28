https://ria.ru/20250128/devochka-1995847599.html
В Забайкалье мужчина напал на девочку
В Забайкалье мужчина напал на девочку - РИА Новости, 28.01.2025
В Забайкалье мужчина напал на девочку
В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:53:00+03:00
2025-01-28T10:53:00+03:00
2025-01-28T14:47:00+03:00
происшествия
краснокаменск
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 28 янв — РИА Новости. В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России. "В средствах массовой информации были опубликованы сведения о нападении вечером 25 января 2025 года мужчины на несовершеннолетнюю в городе Краснокаменске. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан", — говорится в релизе.В ближайшее время подозреваемого допросят. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, добавили в ведомстве.В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия".
https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html
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РИА Новости
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Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку
Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку
2025-01-28T10:53
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, краснокаменск, забайкальский край, россия
Происшествия, Краснокаменск, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье мужчина напал на девочку
СК завел дело на мужчину, ударившего девочку в Краснокаменске