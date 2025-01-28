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В Забайкалье мужчина напал на девочку - РИА Новости, 28.01.2025
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10:53 28.01.2025 (обновлено: 14:47 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/devochka-1995847599.html
В Забайкалье мужчина напал на девочку
В Забайкалье мужчина напал на девочку - РИА Новости, 28.01.2025
В Забайкалье мужчина напал на девочку
В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:53:00+03:00
2025-01-28T14:47:00+03:00
происшествия
краснокаменск
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 28 янв — РИА Новости. В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России. &quot;В средствах массовой информации были опубликованы сведения о нападении вечером 25 января 2025 года мужчины на несовершеннолетнюю в городе Краснокаменске. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан&quot;, — говорится в релизе.В ближайшее время подозреваемого допросят. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, добавили в ведомстве.В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия".
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краснокаменск
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Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку
Кадры из Краснокаменска, где мужчина ударил девочку
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происшествия, краснокаменск, забайкальский край, россия
Происшествия, Краснокаменск, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье мужчина напал на девочку

СК завел дело на мужчину, ударившего девочку в Краснокаменске

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ЧИТА, 28 янв — РИА Новости. В городе Краснокаменске Забайкальского края следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожий ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
«

"В средствах массовой информации были опубликованы сведения о нападении вечером 25 января 2025 года мужчины на несовершеннолетнюю в городе Краснокаменске. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан", — говорится в релизе.

В ближайшее время подозреваемого допросят. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, добавили в ведомстве.
В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия".
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ПроисшествияКраснокаменскЗабайкальский крайРоссия
 
 
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